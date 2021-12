Dynho Alves está na roça e pede ajuda de Mirella: Bora, minha vida - Reprodução

Dynho Alves está na roça e pede ajuda de Mirella: Bora, minha vidaReprodução

Publicado 13/12/2021 10:17 | Atualizado 13/12/2021 10:25

Rio - Dynho Alves venceu a última prova de "A Fazenda 13" e foi o cabeça da segunda roça especial, em que enfrenta Solange Gomes, Sthe Matos e Rico Melquiades. Sem saber que MC Mirella entrou com o pedido de divórcio enquanto ele ainda está confinado, Dynho pediu ajuda para a ex-mulher. "Bora, minha vida. Mirella, ajeita tudo aí pra amanhã que amanhã é sem dormir até terça", pediu o dançarino.

As votações para a segunda roça especial começam nesta segunda-feira e dois peões serão eliminados. "Caralh*, Dynho, a gente vai descer juntos", disse Sthe. "A gente vai descer juntos, Teté. Nunca pensei minha amiga Sthefane", disse o dançarino. "Nunca pensei, meu amigo Dynho", respondeu Sthe.

Divórcio

MC Mirella, ex-mulher de Dynho Alves, resolveu entrar com o pedido de divórcio com o dançarino ainda confinado em "A Fazenda 13". A funkeira não acredita que a relação que o ex-marido tem com Sthe Matos seja realmente "fraterna". "Partiu do Dynho a opção de assumir uma relação lá dentro do reality, seja ela qual for e até mesmo 'fraterna', como foi mencionado por ele mesmo. Mas cabe ressaltar que, além do público, existem a família, os fãs e eu, a própria Mirella", escreveu a funkeira nas redes sociais.

"Portanto, após analisar, criteriosamente, o reiterado comportamento desrespeitoso, mediante uma postura totalmente reprovável, chego à conclusão que a decisão do divórcio, já em andamento, é a mais acertada no momento e irreversível", finalizou.