Tom Cavalcante e Clarice Falcão em 'LOL - Se Rir, Já Era!' - Divulgação/Amazon Prime Video

Tom Cavalcante e Clarice Falcão em 'LOL - Se Rir, Já Era!'Divulgação/Amazon Prime Video

Publicado 14/12/2021 08:00

Rio - Após fazer sucesso em países como Itália, Japão e Austrália, o reality show original do Amazon Prime Video, 'Last One Laughing', finalmente ganhou sua versão brasileira. Intitulado 'LOL - Se Rir, Já Era!', o formato chegou à plataforma de streaming no último dia 3, com Clarice Falcão e Tom Cavalcante no comando da atração. Na disputa pelo prêmio de R$ 350 mil, vence o humorista que conseguir ficar mais tempo sem rir, enquanto tenta arrancar gargalhadas dos rivais durante seis horas de competição.

fotogaleria

Com 45 anos de carreira no humor, Tom celebra a estreia do formato no Brasil e não esconde a felicidade por fazer parte do projeto. "Acho que ele chega ao Brasil trazendo uma inovação, um upgrade dentro do humor nacional, pelo formato, pela grande estrutura que foi formada. É tudo muito inovador. Estar dentro desse processo é uma satisfação muito grande", declara o ator de 59 anos.

O veterano ainda elogia o elenco convocado pela produção do reality: "É uma relação de amor à primeira vista, foi uma interação perfeita, uma química perfeita", destaca. Com seis episódios de 30 minutos cada, a primeira temporada da atração conta com as participações de Nany People, Thiago Ventura, Bruna Louise, Estevam Nabote, Diogo Defante, Marlei Cevada, Igor Guimarães, Flavia Reis, Noemia Oliveira e Yuri Marçal.

Estreando como apresentadora, Clarice Falcão comenta os desafios de assumir o comando do reality ao lado de Tom: "Eu não tinha a menor ideia se eu sabia [apresentar], mas foi muito divertido. Tem uma liberdade que fazer ficção não tem, de você falar qualquer coisa... Enfim, eu gostei muito de fazer", afirma ela, que maratonou as edições de outros países logo após receber o convite para a versão nacional do 'LOL'.

"Eu achei a ideia muito boa e, quando eu vi, eu realmente me 'escangalhei' de rir, sabe? Eu virei fã do reality rapidamente. Eu assisti primeiro o italiano e, nossa, é muito bom, é maravilhoso. Depois, foi muito fácil aceitar [o convite] porque eu estava aceitando apresentar um reality que eu já era fã. Então, foi muito tranquilo, me identifiquei bastante", conta a artista de 32 anos.

Diversidade

Um dos elementos que chama a atenção na versão brasileira de 'LOL' é a diferença que existe entre os competidores. A diretora de conteúdo original brasileiro do Amazon Studios, Malu Miranda, explica como ocorreu a seleção dos participantes, destacando o objetivo de formar o elenco mais diverso possível. "A gente pensou em várias coisas: diversidade racial, de gênero, mas também muito regional. E mais ainda: a gente tem todos os tipos de humor. Tem humorista non-sense, tem humorista que faz personagem, tem pessoas de stand-up…", lista Malu.

"Pra ter toda essa diversidade, é muito importante a gente escutar todo mundo e ver esse cálculo divertido, durante essas seis horas, pra trazer mais surpresa e diversão. Tudo é em cima de como você consegue diversificar esse time de talentos", garante a diretora.

Elenco revela bastidores

Os participantes do programa também compartilharam a experiência de integrar o elenco da primeira temporada do reality no Brasil. "Era um surto descobrir cada participante", relembra a paranaense Bruna Louise, de 28 anos. "Quando cada pessoa entrava eu pensava: ‘você não, você é muito engraçado’. Foi uma delícia essa interação, passar esse tempo junto. A gente está lá se divertindo, mas sem poder rir. Pra mim foi um problema, porque eu rio de tudo", brinca ela, que é conhecida por seus shows de stand-up.

Com passagem pela TV, teatro e cinema, Flavia Reis revela que os comediantes ficaram isolados durante sete dias antes da gravação do programa, por causa da pandemia do coronavírus. Para a atriz, a quarentena deu um toque especial ao momento em que os humoristas estiveram juntos: "O mais emocionante para mim foi a interação. (...) Teve esse sabor a mais depois de ter ficado preso, no quarto, imaginando tudo que poderia acontecer. A gente queria fazer algo muito bacana porque é a primeira vez que tem 'LOL' no Brasil e nós somos o elenco. Isso foi muito especial. Só tenho a agradecer", afirma.