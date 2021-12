Rico Melquiades - Reprodução/Twitter/Record

Rico MelquiadesReprodução/Twitter/Record

Publicado 13/12/2021 19:06 | Atualizado 13/12/2021 19:18

Rio - O humorista Rico Melquíades, participante de "A Fazenda 13", avisou, nesta segunda-feira (13), que pretende criar uma conta no OnlyFans ao sair do confinamento.

fotogaleria

Em conversa com os peões na sede, Rico disse, em tom de brincadeira, que vai abrir a conta no site de conteúdo adulto e até ensaiou as poses para os primeiros registros sensuais.

Encostado na parede e empinando o bumbum, Rico chamou atenção de Bil Araújo. "Que isso, cara?", perguntou o ex-BBB. "Eu vou fazer meu OnlyFans. Minhas fotos pelado vão ser assim. E eu quero tirar arreganhado", se divertiu Rico fazendo caras e bocas.

Bil Araújo se empolgou com a ideia e afirmou que ia fazer um perfil no site adulto também, mas que preferia poses menos extravagantes do que as escolhidas por Rico Melquíades. Diversas famosas aderiram ao OnlyFans nos últimos anos. Mirella, ex-participante de "A Fazenda" e ex-mulher de Dynho Alves, está no site e já revelou bons lucros.

Na web, o assunto viralizou. "Vocês assinariam o onlyfans do king? Eu obviamente, SIM", disse um fã de Rico. "Rico em seu ensaio para o onlyfans!!! Já quero todos os riquetes assinando viu!! Não tem como não amar!", comentou outro.

Veja vídeo: