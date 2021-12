Rico Melquiades desabafa com Aline Mineiro - reprodução de vídeo

Publicado 13/12/2021 21:28

Rio - Rico Melquiades abriu o coração durante uma conversa com Aline Mineiro, na noite desta segunda-feira, em 'A Fazenda 13', da Record TV. O humorista disse que tem poucos amigos devido seu comportamento difícil.

"Eu não tenho amigos, eu sou muito sozinho, por isso que eu sou muito família. Sou eu, minha mãe, minha avó e as minhas irmãs. Eu me apego às pessoas que me tratam bem, que me dão carinho. Eu não tenho amigos lá fora, pode ser pelo meu jeito também, eu sou uma pessoa difícil. Eu sou muito caseiro", justificou.

A ex-panicat, então, quis saber: "De encrenca, (você) é menos?". Rico explicou que como não tem muitos amigos, não se mete em confusões. No entanto, revelou que tem um defeito: "Eu não ando de convivência com ninguém para ficar brigando, mas sou ciumento ao extremo. Tenho que levar para a terapia, tenho tanta coisa para levar para a terapia, meu psicólogo não vai dar conta", respondeu.