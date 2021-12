MC Gui e Aline Mineiro - Reprodução

MC Gui e Aline MineiroReprodução

Publicado 14/12/2021 08:09 | Atualizado 14/12/2021 08:09

Rio - Aline Mineiro e MC Gui foram eliminados de "A Fazenda 13" na noite desta terça-feira em disputa com Marina Ferrari e Arcrebiano, que já conquistaram o posto de finalistas do reality show da Record. Ao participarem da "Cabine de Descompressão", MC Gui e Aline receberam algumas informações sobre o que está acontecendo fora do programa e ficaram muito chocados ao descobrirem que MC Mirella entrou com o pedido de divórcio e não está mais casada com Dynho Alves.

Os dois descobriram que o clima também não está nada bom para eles. "Vocês estão preocupados com alguma coisa?", ironizou Lucas Selfie. "A gente veio aqui sabendo que vocês iam metralhar", respondeu MC Gui.

Em seguida, Selfie falou de Mirella e Dynho. "Mirella já está fora de casa, já pediu divórcio", disse. "Mas eu tenho uma notícia boa: o noivo de Sthe também desnoivou", completou Lidi Lisboa. Aline ficou preocupada. "Vocês estão falando sério?", perguntou. "Mirella foi embora de casa", disse Lucas Selfie mais uma vez. "A internet inteira queria que os dois (Mirella e noivo de Sthe) se pegassem", completou.

"Então a gente não viu o que vocês viram, a gente não viu nada demais em relação ao Dynho e Sthe", explicou MC Gui.