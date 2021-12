Netflix anuncia série documental sobre a história de Neymar - Divulgação

Netflix anuncia série documental sobre a história de NeymarDivulgação

Publicado 14/12/2021 12:33

Rio - A nova série documental da Netflix, "Neymar: O Caos Perfeito", mergulha nos bastidores da vida de um dos atletas mais famosos e bem pagos do mundo, que acumula tanto títulos quanto controvérsias. Com três episódios de 50 a 60 minutos cada, a produção apresenta um lado ainda pouco conhecido de Neymar Jr.

A obra resgata parte da história do jogador e acompanha sua ascensão à fama no Santos, seus dias de glória no FC Barcelona e a montanha-russa com a Seleção Brasileira e o Paris Saint Germain. Também revela a máquina de marketing por trás de Neymar, comandada por seu pai, Neymar da Silva Santos, mais conhecido como Neymar Pai. Repleta de estrelas, há ainda depoimentos dos jogadores David Beckham, Lionel Messi, Kylian Mbappé, Daniel Alves e Thiago Silva e dos atletas Gabriel Medina e Bruninho, entre outras lendas, que avaliam o lugar de Neymar na história do esporte.

A série tem previsão de estreia para o dia 25 de janeiro, na Netflix.