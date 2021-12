Cena da série ’Round 6’ - fotos de divulgação

Publicado 28/12/2021 07:00

Rio - Com a chegada de inúmeras plataformas de streaming e a necessidade de isolamento social por conta da pandemia da covid-19, as séries ganharam o coração dos telespectadores, que aproveitaram para fazer muitas maratonas no ano de 2021. Confira as tramas que se destacaram este ano:

Round 6: Não teve pra ninguém em 2021! “Round 6”, do sul-coreano Hwang Dong-Hyuk, fez tanto sucesso que se tornou a série da Netflix mais assistida de todos os tempos. A história de “Round 6”, que foi lançada como “Squid Game” (Jogo da Lula) em alguns países, gira em torno de 456 pessoas que estão devendo muito dinheiro e, por isso, aceitam participar de um jogo para concorrer a um prêmio milionário. As brincadeiras são simples: “cabo de guerra”, “batatinha frita 1,2,3”... No entanto, o resultado dos jogos é sempre trágico, com os competidores lutando até a morte. Mas, eles só descobrem esse detalhe depois de aceitarem participar da competição.



La Casa de Papel: Foi ao ar este mês a quinta e última temporada da série espanhola “La Casa De Papel”, que fez o público se apaixonar e torcer por um grupo de assaltantes. A série estreou em 2017 e, na primeira temporada, mostrou a história de um grupo de pessoas que, lideradas pelo Professor (Álvaro Morte), se reúne para realizar um dos crimes mais ousados de todos os tempos: assaltar a Casa da Moeda da Espanha.



Cidade Invisível: A série "Cidade Invisível", uma produção original da Netflix no Brasil, fez tanto sucesso mundialmente que surpreendeu até mesmo os executivos da plataforma de streaming. A trama chegou a ficar no Top 10 das atrações mais vistas do serviço em mais de 40 países. Em "Cidade Invisível", Eric (Marco Pigossi) é um policial ambiental que sofre pela morte da mulher em um incêndio cercado de mistérios. A obra explora o folclore brasileiro e traz personagens como a Cuca (Alessandra Negrini), Saci, sereias e o Curupira.



Dom: A série original do Amazon Prime Video é baseada na história real do criminoso Pedro Machado Lomba Neto, mais conhecido como Dom, que na trama é vivido pelo ator Gabriel Leone. Dom foi um jovem de classe média que se viciou em cocaína e acabou se tornando um dos traficantes mais temidos do Rio de Janeiro.



Lupin: A série "Lupin" foi lançada no início de 2021 e o sucesso foi tanto que ela se tornou a primeira trama francesa a ocupar o Top 10 da Netflix nos Estados Unidos, um país que não tem o costume de consumir nada legendado. A série é inspirada nos livros de Maurice Leblanc sobre Arsène Lupin, o Ladrão de Casaca. A trama da Netflix conta a história do golpista Assane Diop (Omar Sy), que usa o personagem dos livros como inspiração para se vingar de uma injustiça cometida contra seu pai.



Maid: Esta foi uma série que fez muita gente se emocionar e até derramar algumas lágrimas em frente à TV. Inspirada na história real de Sthephanie Land, narrada também no livro “Superação: Trabalho Duro, Salário Baixo e o Dever de Uma Mãe Solo, “Maid” apresenta uma mulher que trabalha como empregada doméstica para tentar pagar contas e sustentar a filha, a fofíssima Maddy.



Mare of Easttown: Nesta série de mistério da HBO, Kate Winslet vive Mare Sheehan, a detetive da pequena e fictícia cidade de Easttown. Ela luta para solucionar o desaparecimento da jovem Katie (Caitlin Houlahan) e se vê ainda mais sobrecarregada quando a mãe adolescente Erin McMenamin (Cailee Spaeny) é encontrada seminua e morta em um riacho. Mare tenta dar conta de tudo, inclusive de seus problemas familiares, mas vai precisar da ajuda do jovem investigador Colin Zabel (Evan Peters) para levar paz e tranquilidade aos moradores da cidade.

A Roda do Tempo: Baseada na série de livros de mesmo nome, a série de fantasia "A Roda do Tempo" é uma megaprodução do Amazon Prime Video, que chegou com a promessa de ser o novo "Game of Thrones". A trama acompanha a personagem Moraine (Rosamund Pike), que tem a missão de viajar com cinco jovens do vilarejo dos Dois Rios em uma emocionante jornada. Moraine faz parte de um grupo de mulheres praticantes de magia conhecido como Aes Sedai, que acredita que um desses jovens é a reincarnação de um dragão milenar que tem como objetivo salvar o mundo ou destruí-lo.