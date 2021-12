Cauã Reymond e Alinne em cena de ’Um Lugar Ao Sol’, primeira novela inédita que foi ao ar com os capítulos todos gravados - fotos Reprodução Internet

Cauã Reymond e Alinne em cena de ’Um Lugar Ao Sol’, primeira novela inédita que foi ao ar com os capítulos todos gravadosfotos Reprodução Internet

Publicado 27/12/2021 07:00

Rio - O ano de 2021 foi marcado por grandes acontecimentos na televisão brasileira. A dramaturgia, que foi um dos setores mais afetados pela pandemia da covid-19, finalmente teve sua retomada, com a estreia de novelas inéditas, que foram aos poucos substituindo as reprises. Mas o que bombou mesmo este ano foram os realities: “BBB 21”, “No Limite”, “Power Couple”, “Ilha Record”, “The Masked Singer”, “A Fazenda 13”... Teve reality show para todos os gostos. Além disso, houve uma verdadeira dança das cadeiras entre os apresentadores de TV. Confira abaixo tudo que bombou nas telinhas este ano:

fotogaleria

A pandemia afeta o cronograma de gravação das novelas desde 2020. Por isso, este ano começou com a reprise de tramas como “Império”, “A Vida da Gente”, “Ti Ti Ti”, e “Pega Pega”. Mas “Salve-se Quem Puder”, cujas gravações haviam sido interrompidas, voltou a exibir capítulos inéditos em janeiro. “Amor de Mãe” voltou a ser exibida um pouco depois, em março, e ainda trouxe a covid-19 como pano de fundo. Além disso, a Globo implantou uma nova forma de trabalho e colocou no ar tramas inéditas com os capítulos já completamente gravados, como é o caso de “Um Lugar ao Sol”, de Lícia Manzo. A novela “Nos Tempos do Imperador” estreou com uma boa frente de gravações, que já foram finalizadas. E “Quanto Mais Vida Melhor”, que foi lançada recentemente, também já está na reta final das filmagens.Um anúncio que pegou muita gente de surpresa foi a saída de Faustão da TV Globo, após 32 anos na emissora. Em seguida, a Band anunciou a contratação do apresentador. A princípio, Faustão ficaria no “Domingão” até dezembro deste ano, mas ele precisou se afastar antes por motivos de saúde. Neste meio tempo, Tiago Leifert o substituiu no programa e mandou bem comandando a “Super Dança dos Famosos”, que teve Paolla Oliveira como campeã. Tudo estava certo para o retorno de Fausto, mas a Globo decidiu antecipar a saída definitiva do apresentador, que não conseguiu se despedir do público.O ano também começou com o anúncio de que a Record rescindiu o contrato com Marcos Mion, que até então era apresentador de “A Fazenda”, que atualmente está sob o comando de Adriane Galisteu. Iniciou-se então uma forte comoção na internet para que a Globo contratasse o apresentador. Pedido feito, pedido atendido! Marcos Mion foi contratado e não escondeu sua alegria fazendo a maior festa pelos Estúdios Globo. O sucesso à frente do “Caldeirão”, antes comandado por Luciano Huck, foi tanto que o apresentador, que deveria ficar no programa apenas até o final do ano, foi efetivado à frente da atração.Luciano Huck deixou o “Caldeirão” depois de 21 anos no comando da atração e assumiu a apresentação do “Domingão”, que virou “Domingão com Huck”. A atração continuou com quadros de sucesso, como o “Show dos Famosos” e “Quem Quer Ser um Milionário”. Este último, anteriormente, fazia parte do “Caldeirão”.Uma das grandes polêmicas de 2021 na dramaturgia foi a saída de Camila Queiroz de “Verdades Secretas 2”, de Walcyr Carrasco, antes mesmo do fim das gravações. Em comunicado, a TV Globo disse que decidiu dispensar a atriz após ela exigir “demandas inaceitáveis”. A emissora afirmou que Camila queria determinar o desfecho de sua personagem, Angel, e exigiu um compromisso formal de que faria parte de uma eventual terceira temporada da obra. Com isso, as gravações da novela foram finalizadas sem a atriz. Em nota, a assessoria de Camila afirmou que a mudança de roteiro se deu como uma forma de “punição” pelo fato de a atriz ter preferido ser contratada por obra e, assim, poder participar das gravações do reality show “Casamento às Cegas”, da Netflix, ao lado do marido, Klebber Toledo.O Big dos Bigs cumpriu o que prometeu e conseguiu superar o já aclamado BBB 20. Com um poderoso elenco tanto de famosos quanto de anônimos, a casa mais vigiada do Brasil pegou fogo. Lucas Penteado, Karol Conká, Gil do Vigor, Lumena, Carla Diaz e Arthur Picoli de Conduru deram o que falar no “Big Brother Brasil 21”. Mas quem conquistou o coração do público e do povo brasileiro foi Juliette Freire, que se tornou a grande campeã do programa e um verdadeiro fenômeno nacional. Esta também foi a última edição de Tiago Leifert à frente do reality. A partir de 2022, o programa será comandado por Tadeu Schmidt.Com a ida de Tadeu Schmidt para o “Big Brother Brasil”, Maju Coutinho ocupou a vaga do colega ao lado de Poliana Abritta no “Fantástico”. Já César Tralli, que esteve à frente do “SP1” por 10 anos, substituiu Maju na bancada do “Jornal Hoje”.Com a escassez de novelas inéditas, 2021 foi o ano dos realities. O “BBB 21” foi sucesso de audiência. A volta do “No Limite”, que teve a ex-BBB Paula Amorim como campeã e apresentação de André Marques, também deixou todo mundo ligado na telinha. A Record TV estreou um novo reality original, o “Ilha Record”, com apresentação de Sabrina Sato. O programa rendeu muita polêmica por conta de uma suposta traição de Pyong Lee com a ex-BBB Antonella. Adriane Galisteu assumiu a apresentação do “Power Couple” e se saiu tão bem que recebeu o convite para apresentar também “A Fazenda 13”. Ivete Sangalo estreou no comando do “The Masked Singer”, competição musical que coloca personalidades mascaradas para cantar. Priscilla Alcântara foi a campeã da disputa interpretando o personagem Unicórnio. E, com a saída de Tiago Leifert, André Marques assumiu a apresentação do “The Voice Brasil”.O reality show rural da Record estreou com apresentação de Adriane Galisteu substituindo Marcos Mion. Com um elenco explosivo, o programa teve muitas brigas e supostas traições. O humorista Rico Melquiades foi o grande vencedor desta edição, que contou também com a desistência de Fernanda Medrado, que foi substituída por Lary Bottino, e da expulsão de Nego do Borel. O funkeiro se viu envolvido em um suposto caso de assédio sexual após passar a noite na mesma cama que a modelo Dayane Mello, que estava alcoolizada. Após um forte apelo dos internautas, a Record TV expulsou o participante. “Quando uma mulher diz não é não. Quando uma mulher alcoolizada diz sim, também é não”, disse Adriane Galisteu na ocasião.