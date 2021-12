Arrumado para a festa, Rico diz que gostaria do show de Marília Mendonça - Reprodução

Arrumado para a festa, Rico diz que gostaria do show de Marília MendonçaReprodução

Publicado 15/12/2021 07:40

Rio - Arcrebiano, Marina Ferrari, Rico Melquiades e Solange Gomes são os quatro finalistas de "A Fazenda 13". Depois do resultado, os peões foram surpreendidos com a notícia de que haveria uma última festa, na noite desta terça-feira. Enquanto esperavam, eles começaram a lembrar do "BBB 21" em que os próprios participantes fizeram show na final.

"Pocah, Projota", disse Rico. "Lucas Penteado", completou Arcrebiano. "Queria uma sofrência. Marília Mendonça", respondeu Rico. Por conta do confinamento no reality show, o participante ainda não sabe sobre o acidente de avião que matou a cantora e mais quatro pessoas, em Minas Gerais, no dia 5 de novembro.

No Twitter, os fãs comentaram o assunto. "Oh, Rico, nós também queríamos Marília Mendonça não só na final, mas como aqui também", disse uma pessoa.