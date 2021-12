Dynho Alves e Sthe Matos foram eliminados de 'A Fazenda' nesta terça-feira - Reprodução

Dynho Alves e Sthe Matos foram eliminados de 'A Fazenda' nesta terça-feiraReprodução

Publicado 15/12/2021 08:39

Rio - Dynho Alves e Sthe Matos foram eliminados na segunda roça especial de "A Fazenda 13", na noite desta terça-feira. Eles levaram a pior na disputa com Rico Melquiades e Solange Gomes e deixaram a disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. Um dos momentos mais esperados pelos telespectadores de "A Fazenda" era a "Cabine de Descompressão", em que os eliminados finalmente descobririam que estão solteiros. No entanto, a emissora causou revolta nos fãs ao anunciar que a live foi adiada.

O bate-papo com Dynho Alves e Sthe Matos acontecerá nesta quarta-feira, às 13h, nas plataformas digitais do reality show. Os fãs ficaram revoltados e acusaram a Record de "proteger" Dynho e Sthe de falarem sobre o polêmico assunto. Durante o programa, os dois ficaram muito próximos, o que desagradou seus respectivos parceiros, que resolveram colocar um ponto final nos relacionamentos com os peões ainda confinados.

Lucas Selfie, que apresenta a "Cabine de Descompressão" ao lado de Lidi Lisboa, também ficou surpreso com a notícia. "Pois é gente, não vai ter Cabine de Descompressão hoje. Voltando pra casa, boa noite. Amanhã tem live com os dois eliminados...", escreveu no Twitter.

@rocarelli você é uma piada!!!! a live que todo mundo esperava você boicotou por isso a record é sempre segunda em tudo.

CHACOTA#AFazenda pic.twitter.com/YjikM5XXtL — (@xxtentanircha) December 15, 2021 É muita sacanagem não ter Cabine de Descompressão logo hj na Cabine mais esperada. Ver a reação do Dynho e da Sthé hj seria o ápice da #Fazenda13 .. Mta sacanagem cm os telespectadores, namoral! Lucas Selfie deve ta puto, até a live eles já saberão d tudo. #cabinededescompressao pic.twitter.com/OLYdB10NKq — SÓ COMENTO Reality (@Ribeirogi17) December 15, 2021 ate amanhã na live sthe e dynho vao saber que tao solteiros e o público que queria tanto ver a reação deles ficou de palhaço — milena (@robynslay) December 15, 2021 que ódiooooooooo da record!!!!!!! tava acordada até agora esperando essa merda de live!!!!!!!!! AAAAAAAAAAA — mafe (@schmidtmafe) December 15, 2021