Isabella Scherer vence MasterChef 2021 (Foto: @masterchefbr) Divulgação/Band

Publicado 15/12/2021 09:01 | Atualizado 15/12/2021 09:35

Rio - A edição 2021 do "Masterchef Brasil" chegou ao fim, na noite desta terça-feira, e consagrou Isabella Scherer, 25 anos, como a grande campeã. A chef, que é conhecida do público por ser atriz, escolheu um menu totalmente vegano e levou a melhor na disputa contra os participantes Eduardo e Kelyn. Neste ano, o MasterChef contou com 23 participantes.

A participante foi elogiada pelos jurados, os chefs Eric Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça, em todas as etapas da finalíssima do programa, que teve a sua oitava edição na Band e é comandado pela apresentadora Ana Paula Padrão.

O menu campeão de Isabella teve de entrada um tartar de abacate, melão, pepino e granita de tomate verde. Já para o prato principal, a chef preparou um nhoque de mandiquinha e caldo de tucupi e pupunha. Na sequência, na sobremesa, ela fez um sorbet de cupuaçu, cuscuz de tapioca e espuma de coco.

Durante o programa, Isabella afirmou que a gastronomia se tornou a sua grande paixão e que pretende continuar trabalhando na área após o reality. Na final, ela foi acompanhada pela mãe, Vanessa Medeiros, pelo padrasto, o empresário Renan Ribeiro, e pelo namorado, o modelo e surfista Rodrigo Calazans.