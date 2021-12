Dynho Alves e Sthe Matos surgem tristes e abalados na última festa de ’A Fazenda’ - Reprodução

Dynho Alves e Sthe Matos surgem tristes e abalados na última festa de ’A Fazenda’Reprodução

Publicado 15/12/2021 11:07

Rio - Dynho Alves e Sthe Matos já sentiram o peso dos acontecimentos fora do reality show "A Fazenda 13". Os dois participantes foram eliminados na noite desta terça-feira e parecem já ter descoberto que estão solteiros. Após a eliminação, por questões de contrato, Dynho e Sthe tiveram que participar da última festa do reality show e surgiram bastante abalados.

fotogaleria

MC Gui e Gui Araújo tentaram consolar Dynho, que escutou tudo em silêncio. "Todo mundo tinha que conversar. Mano, a gente parece que fica irreconhecível dentro dessa porr*. As coisas que são clipadas e passadas para a grande massa é um trecho muito pequeno da nossa vivência aqui dentro, tá ligado? São montadas de uma forma que cause impacto em quem está vendo, tá ligado? Não digo que é um personagem que essa é a nossa vida real, mas a gente vai ter que encarar a parada que a gente fez como um dos núcleos da nossa vida", disse Gui Araújo.

""Isso aqui fez parte da sua vida a partir do dia que você entrou, tá ligado?", acrescentou MC Gui. "Todo mundo teve algum B.O. Todo mundo teve que se resolver com alguma coisa. Todo mundo, mano, em algum momento foi tirado de contexto", reforçou Gui Araujo. "Não tirando a parcela de culpa que temos de diversas coisas", afirmou MC Gui.

Gui Araújo deu a entender que conversou com Mirella, ex-mulher de Dynho. "Falei com todo mundo, mano. Tá todo mundo esperando pra conversar e trocar ideia com você. A galera te ama pra caralh*", afirmou. A câmera, então, trocou para Sthe Matos, que mostrou um semblante triste.

"Horrível, horrível. Essa é a grande verdade. Té, olha pra mim. Você está com a sua mente tranquila?", perguntou Dayane Mello. "Como que eu vou ficar tranquila se a minha vida está assim?", respondeu Sthe. "Não, calma. Mas o que você fez aqui dentro, você tá em paz?", perguntou Dayane. "Claro, eu tenho consciência do que eu fiz aqui dentro", finalizou Sthe.