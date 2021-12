Série Rebelde, da Netflix - Divulgação

Rio - A Netflix resolveu acalmar o coração dos fãs e já liberou sua lista de estreias de janeiro de 2022. Entre os lançamentos mais aguardados estão as séries 'Rebelde' e 'Temporada de Verão' e o documentário que conta a vida de Neymar. Confira a lista:

Séries

5 de janeiro - Rebelde: Está chegando mais uma geração de alunos e, com eles, novos amores e amizades. Mas uma misteriosa sociedade ameaça destruir as aspirações musicais dessa turma.



21 de janeiro - Temporada de Verão: Tentando mudar de vida, um grupo de jovens passa um verão inesquecível trabalhando em um resort na praia, com muito sol, surfe e segredos.



21 de janeiro - 4ª temporada de Ozark: A liberdade parece estar mais próxima, mas o rompimento de laços familiares pode ser a ruína dos Byrdes.



28 de janeiro - A Vizinha da Mulher na Janela: A vida de uma artista desiludida vira de cabeça para baixo quando ela vê (ou acha que viu) um crime acontecendo.



28 de janeiro - Feria: Segredos Obscuros: Na Andaluzia dos anos 1990, duas irmãs rejeitadas pela sociedade buscam a verdade por trás do desaparecimento dos pais, acusados de matar 23 pessoas em um ritual.



28 de janeiro - Jonathan Van Ness Quer Saber...: Inspirada em podcasts, stand-ups e cabelos incríveis: vem aí uma nova série de Jonathan Van Ness.

Filmes

07 de janeiro - Mãe x Androides: Em um mundo pós-apocalíptico assolado pela revolta dos androides, uma jovem grávida e seu namorado buscam desesperadamente um lugar seguro.



11 de janeiro - A Origem do Mundo: Depois que o coração de Jean-Louis para de bater, ele precisa encarar suas questões edipianas e fazer uma pergunta impensável à mãe ou morrer em três dias.



25 de janeiro - Neymar: O Caos Perfeito: A série documental em três partes mostra um dos atletas mais famosos e bem pagos da história - e também um dos mais polêmicos - como você nunca viu antes.