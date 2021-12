Tadeu Schmidt - reprodução do instagram

Publicado 15/12/2021 18:26

Rio - Apresentador do 'Big Brother Brasil 22', que estreia no dia 17 de janeiro, na TV Globo, Tadeu Schmidt mostrou a prova de figurino para comandar o reality no Instagram, nesta quarta-feira. Ele deixou o terno de lado e exibiu um look mais despojado.

fotogaleria

"Passando só pra comunicar que eu já fiz prova de roupa… Vários looks, várias possibilidades… Que estilo vocês gostariam de me ver usando no BBB?", perguntou ele.



Recentemente, Tadeu também usou sua rede social para falar sobre a emoção de conhecer a casa do BBB 22 pela primeira vez. "Fiquei todo arrepiado! Sério! Olhar para aquele lugar, lembrar quanta história aconteceu ali, quantas vidas se transformaram e quanto mais está por vir… é de arrepiar o Tony Ramos todinho!!!!! A obra está a todo vapor! A casa tem novidades muito legais que, evidentemente, eu não posso contar. Mas posso garantir: vocês vão adorar!".