Dynho Alves - reprodução do instagram

Publicado 15/12/2021 18:09

Rio - Dynho abriu o coração e falou sobre o fim de seu casamento com MC Mirella durante a 'Live do Eliminado' com Lucas Selfie e Lidi Lisboa, nesta quarta-feira. No bate-papo, ele contou se vai assinar o divórcio, já que a funkeira deu entrada nos papéis da separação.

"Vou assinar o divórcio", afirmou ele, que completou: "Estou muito triste de coração, a gente demorou anos e anos para construir isso e agora ela foi embora de casa".



Após a mudança de Mirella, o dançarino comentou como será sua fase solteiro. "Eu vou chegar em casa e não vai ter nada lá. Vou comprar um colchão e botar minha TV lá e vou esperar o momento dela", desabafou.