Publicado 16/12/2021 07:32

Rio - Mileide Mihaile, a 12ª eliminada de "A Fazenda", participou do "Link Podcast" na noite desta quarta-feira e contou uma história inusitada. Mileide e outros participantes do reality show estão hospedados no mesmo hotel. A dançarina contou que dormiu no box no banheiro e quase alagou o local. A água vazou, foi parar no corredor e chegou ao quarto de Tati Quebra Barraco. "Chegou na porta do meu quarto", confirmou a funkeira no Instagram.

Segundo Mileide, foi necessário passar vários rodos e panos de chão para secar o local. Mussunzinho também comentou o assunto. "Ô mulher doida, a mulher dorme no box do banheiro e alaga o hotel", brincou. Mileide comentou a situação aos risos. "Ainda bem que o povo gosta de mim, do contrário eu ia ser expulsa".

A dançarina também pediu que uma amiga contasse ao pessoal do podcast como tudo aconteceu, desde o momento em que foi chamada pela manutenção do hotel. "Pessoal da manutenção me chamou e falou 'tem um quarto vazando água, tem gente lá?' Eu disse 'tem, vamos lá'. Entrei no quarto, olhei na cama e nada de Mileide. Abri a porta do banheiro e nada de Mileide, e o banheiro tomado pela fumaça do chuveiro com o box fechado, não dava para ver nada. Quando abro o box, está a pessoa jogada no chão, eu falei 'morreu'".

A amiga de Mileide disse ainda que ficou abalada com a situação e precisou tomar calmantes. "A Mileide me desestabilizou", finalizou.