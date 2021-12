Novo especial de Natal do Porta dos Fundos, ’Te Prego Lá Fora’, sofre tentativa de censura - Reprodução

Publicado 16/12/2021 08:44 | Atualizado 16/12/2021 08:49

Rio - O Centro Dom Bosco, uma organização religiosa católica, entrou com uma ação no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nesta quarta-feira, em uma tentativa de censurar o novo especial de Natal do grupo Porta dos Fundos. A ação é movida contra o grupo e também contra a Paramount+, plataforma de streaming que distribui a animação. A informação é do colunista Ancelmo Gois, de "O Globo".

Segundo o centro religioso, o pedido de censura foi feito "devido a necessidade de proteger o sentimento religioso de uma violação grave". Ainda segundo a avaliação da associação, a proibição conseguiria evitar o agravamento da "onda de intolerância" contra todos os religiosos.

No Instagram, o Centro Dom Bosco fez uma publicação sobre o assunto. "Processamos a Paramount, empresa associada ao novo especial de Natal do Porta dos Fundos. Que Viva Cristo Rei". O Centro Dom Bosco também tentou tirar do ar, em 2019, o especial "A Última Tentação de Cristo". Na ocasião, uma liminar em caráter provisório chegou a ser concedida, mas o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, reverteu a decisão.

O especial de Natal deste ano do Porta dos Fundos foi feito em formato de animação. A história gira em torno dos dilemas de Jesus (Rafael Portugal) na adolescência, quando ele sofre bullying por ser bonzinho. Após uma caçada do diretor Herodes (Fábio Porchat), Jesus decide virar o aluno malvado do colégio para manter sua identidade em segredo.