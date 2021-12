Fafá de Belém será técnica do ’The Voice ’ - Fabio Rocha / TV Globo

Fafá de Belém será técnica do ’The Voice ’Fabio Rocha / TV Globo

Publicado 16/12/2021 11:47

Rio - O "The Voice+", reality musical exclusivo para talentos a partir de 60 anos, vai ganhar uma nova integrante no seu time de técnicos. A segunda temporada do programa está prevista para estrear no dia 30 de janeiro.

Com mais de 45 anos de carreira, a artista se junta a Ludmilla, Daniel e Mumuzinho para conhecer candidatos repletos de histórias e com experiência suficiente para encantar e divertir o público. "Eu fiquei muito feliz com o convite. Até mesmo porque vou conseguir interagir com uma geração de cantores que não é a minha, mas eu adoro. E acredito que eu posso aprender muito com eles. Acho que a gente pode trocar, estou muito feliz. O que eu espero de mim? O chororô (risos). Tenho certeza que terá gargalhadas, mas lágrimas também".

Veterano na família "Voice", Daniel comemora a chegada da cantora ao programa. “A gente vai ter uma aula diferente e uma pitada de alegria a mais, porque Fafá é luz, ela tem uma energia muito boa e tudo será emanado junto: a música, bons cantores, pessoas experientes e a arte junto com Fafá e nossos amigos técnicos. É uma junção de fatores, e ela vem para abrilhantar ainda mais essa história”, celebra Daniel.



Ludmilla, que estreou como técnica do reality na primeira temporada do "Voice+", também comemora a chegada de Fafá ao time. “Ela é incrível, né? Fafá é um ícone da nossa música. Estar como técnica na mesma edição que ela é uma honra”, diz a cantora. Quem também não esconde a alegria com a novidade é Mumuzinho. “Fafá é uma referência pra mim e uma das personalidades musicais que eu tenho o maior carinho. Uma mulher batalhadora e que tem a musicalidade na veia e no coração, que traz a música do Pará que representa tanta gente. Fafá é dona de um sorriso encantador e uma das gargalhadas mais engraçadas que eu conheço”, comemora.