Cenas de Passaporte para Liberdade, com Sophie Charlotte e Rodrigo LombardiFOTOS Divulgação/Globo

20/12/2021

Rio - A história de Aracy de Carvalho vai ser contada a partir desta segunda-feira na TV aberta. Conhecida pelo grande público por ter sido casada com o escritor Guimarães Rosa, a brasileira teve uma parte de sua vida mantida em segredo por muito tempo. Funcionária do consulado brasileiro em Hamburgo, na Alemanha, Aracy ajudou a salvar centenas de judeus do Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial.

Intérprete da personagem na série 'Passaporte Para Liberdade', que estreia hoje na Globo, Sophie Charlotte se emociona ao falar sobre a história de Aracy, que ficou conhecida como o 'Anjo de Hamburgo'.



"Essa jornada da Aracy é muito poderosa. Vivê-la em cena me despertou para a importância de se ter coragem na vida, de agir pelo coração, seguir adiante sem temer, não deixar o medo tomar conta. Essa coragem virou um grande lema na minha jornada. Acho que essa série é um convite à ação. A gente pode ter um discurso lindo e não fazer nada, ou ser absolutamente reservado e transformar a vida das pessoas – que foi o caso da Aracy. Espero que as pessoas despertem para esse olhar de empatia, de estender a mão. Abrir o coração para escutar e receber o outro", declara a protagonista, que elogia não só o propósito de Aracy, mas sua simplicidade na forma de agir.



"A gente está acostumado a colocar a potência de um herói sempre no ímpeto violento, ou no ímpeto de superpoderes. Mas acho que a força feminina tem outros lados que não a lógica do herói masculino. Eu acho que a Aracy é uma grande força nesse sentido. Ela fez tudo o que fez porque o coração dela não permitiria que fosse de outra forma. Ela não faz isso levantando uma capa. É no contato humano, é no detalhe. É nessa simplicidade dela que eu me apeguei", explica Sophie.



Convite 'forçado'



Nascida em Hamburgo, mesma cidade em que se passa a história, Sophie conta que fez um enorme esforço para conseguir o papel. A atriz se dedicou fortemente para que recebesse o convite para interpretar Aracy.



"Em um encontro inusitado que tive com o Tony Ramos, ele me contou sobre 'Passaporte para Liberdade'. Eu brinquei dizendo que sou de Hamburgo e não perguntei mais nada. Quando botei a cabeça no travesseiro, fiquei pensando nisso. Pesquisei na internet, descobri a história dela e, lendo mais, descobri que a Globo estava produzindo a série e que a direção seria do Jayme Monjardim. A última notícia já datava de mais de um ano e meio. Eu me senti muito ligada à história, não consegui dormir. Eu tinha que ir falar com o Jayme. Cheguei nos Estúdios Globo e perguntei por ele - fiquei esperando ele sair de uma reunião. Ele veio com os olhos arregalados e eu já saí falando coisas em alemão, falando que eu precisava fazer o papel da Aracy, que eu esperei a vida toda para contar a vida de uma mulher assim", lembra Sophie.



A vontade de fazer parte da minissérie era tanta que Sophie viu no desafio um processo que foi muito além do trabalho. A atriz acredita, inclusive, que sua história está conectada à de Aracy de Carvalho. "Para mim, é uma missão. Essa história me marca muito porque parte de uma escolha pessoal que vai contra um movimento vigente, uma escolha ética e moral que olha para um grupo tido como minoritário e entende o outro ser humano como um irmão. Ela acreditava que essas pessoas mereciam, sim, viver com dignidade", diz.



'Passaporte Para Liberdade' vai ao ar na Globo, após 'The Voice Brasil'. Os oito episódios serão exibidos de segunda a quinta-feira, por duas semanas. A minissérie também fica disponível no Globoplay.