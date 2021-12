Solange Gomes - fotos Reprodução

Publicado 16/12/2021 15:29

Rio - Solange Gomes, Bil Araújo e Rico Melquiades tiveram um papo pra lá de caliente, nesta quinta-feira, em 'A Fazenda 13', da Record TV. Os três revelaram algumas experiências sexuais.

Sem pudor, o humorista contou que já caiu da cama na hora do vuco-vuco. "Eu já caí da cama fazendo amor, tu acredita?". A ex-musa da banheira do Gugu ficou surpresa. "Que isso! Sério?". Rico confirmou a situação e explicou o que aconteceu. "Eu e a pessoa estávamos rolando na cama, rolando, rolando, rolando, até que faltou cama". Curioso, Bil Araújo perguntou a Rico se os dois caíram no chão. O alagoano disse que sim.

No bate-papo, Solange Gomes revelou que quebrou a cama enquanto transava. "Misericórdia, então vocês estavam numa velocidade muito grande, não foi?", perguntou Rico Melquiades. A modelo respondeu: "É porque tinha estrado, não era cama box".



Em seguida, o humorista quis saber se Bil já tinha passado por alguma experiência inusitada na 'hora H'. O modelo contou que já abriram porta no meio do ato.