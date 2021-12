Especial de Roberto Carlos vai ao ar na TV Globo nesta quarta-feira - Globo/Fábio Rocha

Especial de Roberto Carlos vai ao ar na TV Globo nesta quarta-feiraGlobo/Fábio Rocha

Publicado 22/12/2021 08:00

Rio - Uma das maiores tradições de Natal do Brasil, o Especial de Fim de Ano de Roberto Carlos retorna à grade da TV Globo nesta quarta-feira (22). Intitulado 'Reencontro', o programa traz o Rei, que completou 80 anos em abril, no show inédito ao lado de grandes artistas como Erasmo Carlos, Wanderléa e Fafá de Belém, amigos de longa data do cantor, além de Zeca Pagodinho, Ivete Sangalo, Liah Soares e a dupla sertaneja Zezé Di Camargo e Luciano.

fotogaleria

A edição deste ano será a primeira desde o início da pandemia do coronavírus, gravada nos Estúdios Globo, com direito a banda regida pelo maestro Eduardo Lages e integrantes do coral Resgate Para a Vida para acompanhar o cantor. Em 2020, a emissora carioca exibiu apenas a reprise de um show de Roberto Carlos realizado em 2011, na cidade de Jerusalém, em Israel.

Esta foi a segunda vez que a gravação do especial foi cancelada desde sua estreia, em 1974, à pedido do próprio Rei. A primeira aconteceu no ano de 1999, quando a mulher do cantor, Maria Rita (1961-1999), sofreu um agravamento do câncer no útero que enfrentava. Em 2019, o especial foi exibido em um formato diferente, reunindo apresentações gravadas em Curitiba, Nova York e Lisboa, além de mostrar cenas dos bastidores do músico.

Nas redes sociais, internautas chegaram a apontar que a fuga do formato tradicional teria causado uma "maldição" de fim de ano, desencadeando as tragédias que aconteceram no ano de 2020. "Tudo começou a dar errado quando o Roberto Carlos não fez o especial de Natal do jeito certo, em 2019", brincou uma internauta no Twitter. "Isso desestabilizou completamente o universo", completou outro usuário da plataforma.

Para se abster da culpa por novas calamidades, o cantor retorna com um show inédito em que contou com a direção artística de LP Simonetti e direção geral de Mário Meirelles, repetindo uma parceria que já dura seis anos. “É uma mensagem importante o Roberto Carlos voltar a fazer o ‘Especial’, não existe fim de ano sem o Rei. O público pode esperar muita emoção com esses reencontros em um show que está sendo feito com muito carinho e trazendo uma mensagem de esperança”, declara o diretor artístico da atração.

Convidados mais que especiais

O ‘Especial Roberto Carlos – Reencontro’ promete uma noite emocionante para o público ao colocar o Rei no palco com artistas que marcaram seus 62 anos de carreira. Para os convidados, o clima era de festa entre amigos, como conta Erasmo Carlos, que também participou do espetáculo em 2019: “É muito bonito estar gravando com os meus amigos, é bem difícil ter essa junção, mas quando acontece é muito bom porque a gente coloca o papo em dia e celebra”.

A cantora Sandy também subiu no palco ao lado de seu marido, o músico Lucas Lima, e abre o jogo sobre a emoção de ser convidada para participar do show com o marido. ”É muito legal. Quando ele [Roberto] me convidou para cantar no Especial eu fiquei muito feliz. O público pode esperar muita entrega, muita emoção, muito amor, muito carinho, espero que as pessoas gostem e sintam essa emoção que a gente está sentindo agora", torce a artista.

Para Rogério Flausino, vocalista da banda Jota Quest, a expectativa para o dia da gravação era a mesma de quem deseja um presente de Natal. "Você espera a vida inteira e, de repente, ele chega. E, é óbvio, é uma excelente oportunidade de estar ao lado dele, mandando uma mensagem positiva de paz e esperança para o Brasil inteiro, todas as famílias que se reúnem para assistir a esse especial há tantos anos. É uma honra, é um orgulho", afirma o cantor.

Já Ivete Sangalo faz questão de destacar o talento de um dos maiores cantores da música brasileira. “Roberto para mim é um grande ídolo. Mas não é um ídolo apenas de um momento da minha vida, ele tem um selo de qualidade. Eu falo isso como artista e como profissional da música. E somado a isso tem o Roberto Carlos doce, leve, boa gente, carinhoso", completa a cantora.

Zeca Pagodinho comemora sua terceira vez em um especial de Roberto. "Já é a terceira vez que eu gravo com o Roberto. É sempre muito legal, a gente se identifica muito. Estou animado para este Especial e para ver todos os convidados".

Quem também está animadíssima é a cantora Wanderléa. "É uma alegria muito grande estar aqui. Virou uma festa. Muito tempo todo mundo sem se encontrar, estamos encantados por estar junto com o Roberto", comemora.

Zezé Di Camargo destaca que Roberto Carlos é um grande ídolo. "Encontrar o Roberto é muito emocionante. Ele é o nosso grande ídolo da música popular brasileira em todos os sentidos. Roberto une as pessoas em casa e nos Especiais dele. É um ser humano muito especial", diz o sertanejo.

"É sempre maravilhoso estar aqui, por mais que a gente já tenha participado de outros especiais com ele, ainda bate aquele frio na barriga, aquela expectativa, porque o Rei é o Rei, né?", completa seu irmão, Luciano.