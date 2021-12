Adriane Galisteu escolheu um terno preto para apresentar a final de ’A Fazenda 13’ - Reprodução

Publicado 17/12/2021 09:32 | Atualizado 17/12/2021 09:33

Rio - A apresentadora Adriane Galisteu escolhe um terno preto para comandar a grande final do reality show "A Fazenda", que aconteceu na noite desta quinta-feira. O modelito de Galisteu tinha o número 013, uma referência à 13ª edição do programa, no lado esquerdo. Os internautas logo encontraram "mensagens subliminares" no paletó.

Teve gente fazendo referência a série coreana "Round 6" e até gente dizendo que o número era uma homenagem ao ex-presidente Lula, do PT. "Galisteu se posicionando no 13", brincou uma pessoa. "A mensagem subliminar no 013. Diva", disse outro telespectador. "O look da Galisteu faz referência aos últimos momentos dos finalistas do jogo na série Round 6. A Galisteu é sensacional!!!", disse outra pessoa.