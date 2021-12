Rico Melquiades comemora ao saber que ganhou A Fazenda 13 e, ao lado, agradece o prêmio abraçado à apresentadora Adriane Galisteu - Reprodução

Rico Melquiades comemora ao saber que ganhou A Fazenda 13 e, ao lado, agradece o prêmio abraçado à apresentadora Adriane GalisteuReprodução

Publicado 17/12/2021 12:53

Rio - O humorista Rico Melquiades foi o grande acontecimento de "A Fazenda 13", reality show da Record TV que chegou ao fim nesta quinta-feira. O peão levou a melhor na disputa com Bil Araújo, Marina Ferrari e Solange Gomes. Em entrevista à "Cabine de Descompressão", apresentada por Lucas Selfie e Lidi Lisboa, Rico contou que não esperava ser o vencedor do programa. Ele, inclusive, ficou muito espantado ao descobrir que teve 77,47% dos votos para ganhar, enquanto Bil Araújo teve 18,83%, Solange Gomes ficou com 3,70% e Marina Ferrari teve apenas 2,77%.

"Setenta e sete por cento? De quatro pessoas? Meu Deus", comemorou Rico, que admitiu ter muito medo de ir para a roça e ser rejeitado pelo público. "Não passava pela minha cabeça (que seria campeão). Eu tinha muito medo de ir para a roça e, quando eu puxei a Tati Quebra Barraco pela primeira vez, eu já tinha visto nos sites que ela era favorita antes de entrar, então eu pensei ‘meu Deus, que merd* eu fiz. Estou com titica de galinha na cabeça. Mas vamos embora, se eu sair, vou sair sem ser covarde'", relembrou.

Mas nem tudo foi fácil, Rico brigou com praticamente todos os participantes. "Me senti muito sozinho. Pensei em bater o sino...", disse o humorista, revelando que pensou em desistir do programa. "Eu juro por Deus, como eu brigava muito na casa, eu nunca tinha noção se o pessoal (telespectadores) estava querendo que eu ficasse lá por entretenimento ou porque estava gostando de mim", completou.

O humorista também não acreditava que Bil Araújo, Marina Ferrari e Solange Gomes estariam na final. "Eu nunca esperaria nenhum desses rostos na final. Eu esperava a final com Tiago Piquilo, Aline Mineiro e Mileide Mahaile. Eu pensava nos três, o quarto peão eu não sabia. Estou muito surpreso, de verdade".

A polêmica da jaqueta

Um dos episódios mais comentados de "A Fazenda 13" foi o momento em que Dayane Mello, com raiva de Rico, usou uma faca para rasgar a jaqueta do rival. Os telespectadores e internautas ficaram em aguardaram ansiosos o momento em que o peão descobriria tudo. No entanto, quando Rico soube do acontecido, ele pareceu não se importar tanto. O novo milionário contou que, como ficou sabendo muito tempo depois, o impacto já tinha passado.

"Ninguém pra chegar e me falar 'Rico, a Day rasgou a sua jaqueta. Meteu a faca'. Se tivesse me falado no dia, eu ia 'pepinar' as roupas dela. Mas como me falaram com dias de atraso, e ela tinha acabado de voltar da roça... Eu estava tão feliz que ela tinha voltado, que a jaqueta foi uma coisa de menos pra mim, foi um detalhe. Mas se tivessem me falado no dia, eu ia rasgar as roupas dela todinhas", garantiu.

Dono da razão?

Questionado sobre sua visão de jogo, Rico disse que sabia estar certo em muitos de seus posicionamentos. Mas também admitiu erros. "Eu pensava as vezes, não é possível que só eu esteja vendo isso... Eu ainda estou em êxtase, de verdade. Ainda não caiu a minha ficha. Ainda quero ver muita coisa, ainda não estou sabendo de nada. Até onde eu sei, eu estava certo em vários momentos", afirmou.

"Com certeza eu devo ter errado em algum momento, que a gente não é perfeito. Eu ainda não sei de nada, gente. Eu não sei nem o que eu estou falando agora", brincou.

Prêmio

O dinheiro que Rico ganhou já tem destino certo. O humorista pretende ajudar a família. "Agora eu faço jus ao nome", brincou, fazendo referência ao seu apelido. "Primeiro, eu quero ajudar muito a minha família. Estou muito grato", afirmou o campeão, que também aproveitou para agradecer o apoio do público.

"Eu quero agradecer primeiramente a Deus por ter me dado a oportunidade de participar da 'Fazenda'. Agradecer a todo o Brasil, que votou muito. À minha Alagoas, ao meu Nordeste. O Nordeste está representando muito. Obrigado", finalizou.

Finalistas

Os outros três finalistas também participaram do programa e falaram sobre a sensação de chegar tão perto do prêmio. Bil Araújo se disse feliz por ter mostrado quem verdadeiramente é. Só neste ano, ele participou do "BBB 21", do "No Limite" e a agora de "A Fazenda".

"Comecei esse ano dentro de um reality e estou finalizando esse ano dentro de um reality e bem feliz mesmo. Com esse tempo, que foram 96 dias praticamente dentro da 'Fazenda', foi uma chance enorme de mostrar para todo o público quem eu sou de verdade".

Solange Gomes garantiu não ter pesquisado os peões antes de entrar no reality e disse estar feliz em se livrar do estigma de símbolo sexual. "Eu sou intensa. Sempre falei que sou muito transparente, eu digo o que estou pensando. Não estudei os peões. Inclusive, tinha pessoas aqui que eu não conhecia. Do fundo do meu coração. As coisas que eu falo realmente não são mentira. Eu tenho uma vida lá fora, sou dona de casa, eu cuido de tudo sozinha, não tenho assessoria de imprensa, ninguém comigo na minha casa. Não dava tempo de estudar ninguém", disse.

"Mas eu fiquei feliz em estar aqui entre os quatro. Foi muito bacana. Carreguei a vida inteira aquele rótulo de símbolo sexual. Isso era uma coisa que me incomodava muito. Me preocupei muito com as roupas que eu trouxe, não usei decote exagerado. Estou em uma outra fase. Me preocupei em ficar muito mais contida com o negócio da sexualidade", finalizou.

E Marina também festejou sua participação no programa e disse que não tem chances de rolar nada entre ela e Gui Araújo, com quem trocou beijos no reality show. "Desde o começo recebi várias críticas pelo meu jeito mais quieto, mais tímida, mas ao desenvolver do jogo eu fui me soltando mais. Na verdade, a meta era ganhar, mas chegar na final já me deixou muito feliz. Vivi intensamente do meu jeitinho, do jeito que eu sou, desastrada, alegre, eu sou assim lá fora".

E o Gui Araújo, vai dar namoro? "Não, agora só como amigo", garantiu.