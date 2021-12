Da esquerda para a direita: Iza, Lulu Santos, Lucas Leto, Gabz, Bukassa Kabengele e Lázaro Ramos - Divulgação Prime Video

Da esquerda para a direita: Iza, Lulu Santos, Lucas Leto, Gabz, Bukassa Kabengele e Lázaro RamosDivulgação Prime Video

Publicado 17/12/2021 14:24 | Atualizado 17/12/2021 14:26

Rio - O Prime Video anuncia que os artistas Iza, em seu primeiro trabalho como atriz, e Lulu Santos farão parte do elenco do musical 'Um Ano Inesquecível - Outono', filme baseado no livro homônimo com contos das autoras Thalita Rebouças, Paula Pimenta, Bruna Vieira e Babi Dewet. Além dos cantores, outros nomes também chegam para reforçar a história, como Bukassa Kabengele, Bibba Chuqui, Maria Calu, Rael, Mharessa, Nicolas Lee, Leo Israel e Cláudia Okuno. 'Um Ano Inesquecível - Outono' será lançado no Prime Video em mais de 240 países e territórios.