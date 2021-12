Agatha Moreira e Camila Queiroz protagonizam cena quente em Verdades Secretas 2 - Reprodução/Globoplay

Agatha Moreira e Camila Queiroz protagonizam cena quente em Verdades Secretas 2

Publicado 18/12/2021 11:44

Rio - Depois de tanta rivalidade ao longo das duas temporadas de "Verdades Secretas", Giovanna (Agatha Moriera) e Angel (Camila Queiroz) protagonizaram cena quente no último capítulo da trama, que chegou ao Globoplay nesta sexta-feira e movimentou a web. Os nomes das atrizes foram parar entre os assuntos mais comentados do Twitter durante a noite e madrugada deste sábado.

Após se declarar para a Angel no final do capítulo 48, Giovanna ajoelha e beija a boca da rival. "Sempre achei que você me odiava", diz a personagem da Camila logo no início do capítulo 49. "Sempre foi amor", responde a herdeira de Alex (Rodrigo Lombardi). Na sequência, as modelos vão para a cama e fazem sexo em uma sequência que dura mais de sete minutos, sendo assim, uma das maiores cenas de sexo da TV brasileira.

"A química entre Camila Queiroz e Agatha Moreira é maior que a de qualquer outro casal formado nessa novela", opinou uma internauta. "O tanto que eu sonhei em ver a Camila Queiroz em uma cena assim com a Agatha Moreira não me interessa se o roteiro veio direto das 'fanfics'", ironizou outra sobre o roteiro.

Houve internauta que parabenizasse a atuação das duas atrizes. "Parabéns camila queiroz e agatha moreira por entregarem tudo", disse uma pessoa. Houve quem comemorasse a quebra de um tabu. "Finalmente sexo lésbico sendo bem representado na TV brasileira".

