Publicado 18/12/2021 15:59 | Atualizado 18/12/2021 16:15

Rio - A atriz Camila Queiroz, de 28 anos, usou as redes sociais para falar sobre o episódio final de "Verdades Secretas 2", que chegou ao Globoplay nesta sexta-feira. A atriz foi dispensada pela emissora antes de gravar o desfecho da personagem Angel devido a exigências inaceitáveis. Um dublê substituiu a presença da atriz na gravação final.

"Juro, não sei bem que dizer. O sentimento que pulsa em mim é a gratidão. Agradeço de coração a todos os envolvidos nos dois projetos que se encerraram ontem, em especial o meu muito obrigada ao público que me acompanha nessa jornada desde 2015 e vive essa história intensamente junto comigo. Sempre foi pra vocês e por vocês. A noite de ontem foi histórica, vou me lembrar para sempre", escreveu a atriz, que trocou farpas com a emissora após ser despencada.

Nos comentários, ela recebeu apoio dos fãs. "Você é única! Nossa Angel!", escreveu uma seguidora.

ATENÇÃO: ALERTA DE SPOILER

"Verdades Secretas 2", escrita por Walcyr Carrasco, teve dois finais gravados e disponibilizados no Globoplay nesta sexta-feira. Nos dois finais, Angel se dá mal e é vítima de Alex (Rodrigo Lombardi), que parecia ter morrido no final da primeira temporada ao levar vários tiros e sendo jogado no mar. Ainda assim, o vilão sobreviveu e voltou no final da segunda temporada. Na primeira versão, ele sequestra a modelo. Na segunda, ele mata a enteada com um tiro no pescoço.