Tierry se emociona ao cantar parceria com Marília Mendonça no 'Altas Horas' - Reprodução/Globo

Tierry se emociona ao cantar parceria com Marília Mendonça no 'Altas Horas'Reprodução/Globo

Publicado 19/12/2021 08:31 | Atualizado 19/12/2021 08:41

Rio - Tierry, de 32 anos, participou do "Altas Horas", da Rede Globo, na noite deste sábado, e se emocionou ao cantar a música "Hackearam-me", cantada originalmente em parceria com Marília Mendonça, que faleceu em um acidente aéreo em novembro deste ano.

fotogaleria

Muito emocionado, o cantor precisou contar com o apoio da banda do programa e dos demais convidados de Serginho Groisman, Belo e Pablo, para cantar a canção. Ao final, Tierry agradeceu a colaboração dos colegas e comentou uma conversa que teve com Ruth Moreira, mãe de Marília, recentemente:

"Ela falou: 'Estou muito forte e feliz, porque sou muito grata a Deus por ele ter permitido ter Marília aqui por 26 anos'. E uma obra que vai durar para o resto das nossas vidas... "O Chorão, meu grande ídolo, falava: 'O que é bom dura tempo o bastante para se tornar inesquecível'. Acho que essa frase diz tudo sobre a Marília", disse o artista.



O apresentador Serginho Groisman também lamentou a precoce morte da sertaneja, que deixou um filhinho e apenas dois anos. "Todas as lágrimas são insuficientes, mas é um modo de homenagear também. Ela está viva e presente enquanto a música dela for cantada. E enquanto a gente se lembrar dela, que vai ser para sempre", destacou ele.