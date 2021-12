Gloria Groove faz homenagem a Marília Mendonça no Show dos Famosos - reprodução de vídeo

Gloria Groove faz homenagem a Marília Mendonça no Show dos Famososreprodução de vídeo

Publicado 19/12/2021 21:43

Rio - Gloria Groove fez uma homenagem a Marília Mendonça, que morreu em uma acidente aéreo no início de novembro, durante o 'Show dos Famosos', do Domingão com Huck, na TV Globo. Em sua apresentação, ela cantou 'Bebi, Liguei' e emocionou o público.

fotogaleria

“Sempre foi uma vontade minha homenagear a Marília, ela foi uma pessoa extremamente generosa comigo, a gente era fã assumida uma da outra, ela teria estado no meu álbum. Esse é meu jeito da gente estar juntas, Ma. Quero dedicar essa apresentação para Dona Ruth, Leozinho, os irmãos e fãs”, disse ela após brilhar no palco do dominical.

No Instagram, Gloria compartilhou algumas fotos caracterizada como a sertaneja e escreveu na legenda: "Marilinha, Hoje usei meu super poder pra te homenagear e sentir você bem pertinho. Quando começamos essa jornada no 'Show dos Famosos', entregamos uma lista de pessoas que gostaríamos de homenagear e lá estava você, quase conseguia imaginar a sua cara assistindo e vibrando comigo. A gente ainda tava construindo muito do nosso, mas o afeto sempre foi gigante, por isso que mesmo diante de tanta saudade, segui com os meus planos de celebrar a vida dessa mulher incrível que você é. Eu dei o meu melhor. Espero que chegue aí com todo amor que coloquei. Obrigado! Viva Marília Mendonça, Para Sempre Em Todos Os Cantos".

Nos comentários, os famosos elogiaram a performance da artista. "Deu o nome né?", comentou Adriane Galisteu. "Você é absurda!!! Arrebenta sempre", opinou Carol Peixinho. "Você é perfeita", destacou Marcela Mc Gowan. "Chocado com a semelhança! Você arrasou, pra variar", disse o ator Beni Falcone.

Os fãs de Gloria também se manifestaram através do Instagram. "Meu Deus, eu tô em choque ! Parabéns para a equipe de maquiagem ! Arrasaram e sua voz nem se fala, né", afirmou um. "Impossível não se emocionar, que perfeição", avaliou outro. "Você simplesmente entregou tudo, estou arrepiado aqui", confessou um terceiro.