Seu Jorge estrela série ’How To Be a Carioca’Divulgação

Publicado 20/12/2021 11:09

Rio - O Star+ anunciou o início das gravações de “How To Be a Carioca”, uma nova produção original de comédia com selo Star Original Productions que chegará à plataforma em 2022.

Com direção criativa do Carlos Saldanha (“Rio”, “A Era do Gelo”, “O Touro Ferdinando”), que também assina como diretor episódico, juntamente com a Joana Mariani e Rene Sampaio, a série baseada no best-seller homônimo, gravada na cidade do Rio de Janeiro e várias localidades pelo mundo, responde com muito humor e carinho “o jeito carioca de ser”. Um verdadeiro manual de sobrevivência na Cidade Maravilhosa que a cada episódio, um estrangeiro viverá uma aventura no melhor estilo “gringo” na tentativa de se adaptar à cultura e para isso terá ajuda do “carioca da gema” Francisco, interpretado por Seu Jorge (“Marighella”, “Cidade de Deus”).Criada por Carlos Saldanha, Joana Mariani e Diogo Dhal , com roteiro de Rodrigo Nogueira, Sabrina Rosa e Felipe Scholl, “How To Be a Carioca” é Realizada pela Moovie, e conta com um grande elenco nacional e internacional.A nova série faz parte da robusta oferta de novas produções exclusivas do Star+ desenvolvidas localmente, alinhadas ao compromisso da The Walt Disney Company Latin America de realizar conteúdos de relevancia para o serviço de Streaming em parceria com as produtoras locais e com talentos latinoamericanos.