Angélica conduz ’Jornada Astral’ ao lado de Vitor DiCastro e Paula Pires - Divulgação

Angélica conduz ’Jornada Astral’ ao lado de Vitor DiCastro e Paula PiresDivulgação

Publicado 21/12/2021 09:00

Rio - Aos 48 anos, Angélica está de volta à TV. Em um formato inédito na sua carreira, a apresentadora conduz o programa 'Jornada Astral', uma espécie de talk-show, que estreia nesta terça-feira na HBO Max. Ao lado do influenciador Vitor DiCastro e da astróloga Paula Pires, a loira vai receber, a cada programa, duas celebridades do mesmo signo. A temporada completa chega com 12 episódios, um para cada representante do zodíaco.

fotogaleria

"Encerrar uma carreira de 25 anos na TV aberta e estrear no streaming. Começar essa nova fase com um programa com esse nome, com esse tema, com esse astral, com essa força, realmente eu tenho certeza que é uma benção dos astros, quase que uma forma de mostrar que eu estava no caminho certo. Uma bênção mesmo!", celebra Angélica, que teve seu contrato encerrado com a Globo em março de 2020.A empolgação com o novo programa tem um motivo claro. Sagitariana, Angélica confessa que é apaixonada por astrologia. "Eu sempre fui muito ligada nisso, na verdade eu descobri que era muito ligada à astrologia quando fui convidada para participar desse projeto. Eu sempre gostei. Acabei ganhando o mapa astral dos meus filhos, quando eles nasceram e fazia muito tempo que eu não fazia o meu mapa astral. Um ano antes de ser convidada para participar do projeto, eu tinha feito o meu mapa e eu estava muito impressionada com as coisas que eu tinha vivido ali com aquele mapa que eu fiz. Eu sempre gostei de falar disso", conta a apresentadora, que tem uma discípula do tema em casa."Eu tenho uma filha, a Eva, que é louca em astrologia e por coincidência quem levou ela a gostar desse tema foi o próprio Victor (DiCastro). A família toda gosta do tema. Aqui todo mundo sabe o signo e o ascendente, mas claro que com o programa eu aprendi muito mais", revelaCom convidados famosos pelo público como Xuxa Meneghel, Eliana, Fernanda Souza, Luciano Huck, Fernanda Abreu, Rubinho Barrichello, Preta Gil, Gilberto Gil e Sabrina Sato, Angélica revela que foi curioso receber esses amigos para falar sobre astrologia."É um programa de astrologia, de entrevista, mas acima de tudo, é uma experiência para os convidados. Alguns sabiam bem pouco sobre o tema e ficaram surpresos com as informações, os que estavam ali só para ‘ver qual era daquilo’ e os que já eram quase astrólogos. Teve até um convidado que achava que era de um signo e descobriu no programa que era de outro", brinca a apresentadora, que explica detalhes da dinâmica."Primeiro, eles vão reviver momentos de suas vidas e carreiras. É quando a Paula começa a comentar traços das personalidades. Eles ficam bem curiosos e emocionados! No presente, é quando os convidados se encontram pela primeira vez. Também nos juntamos ao Vítor para dinâmicas divertidas, onde eles se reconhecem ou não no outro. Por último, vamos para o futuro. É quando a gente faz um convite para olhar para os novos horizontes. O público vai gostar bastante dessa parte – principalmente quem for do signo do episódio", conta a loira, que convida os espectadores a se jogarem no assunto."Considero a astrologia uma ferramenta legal de autoconhecimento. Com ela as pessoas buscam muito entender o porquê das coisas", argumenta a apresentadora.