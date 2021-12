André Marques - Reprodução

Publicado 21/12/2021 08:42 | Atualizado 21/12/2021 08:44

Rio - Uma reviravolta tomou conta da final do 'The Voice'. Nesta segunda-feira, dia em que aconteceu a semifinal do programa, três participantes acabaram sendo desclassificados da competição. Isso porque, segundo anunciou o apresentador André Marques, as 'vozes' não poderiam estão presentes para que a o reality pudesse "seguir cumprindo à risca os nossos protocolos de saúde e segurança". A explicação deu a entender que os três estivessem com covid ou com o vírus da gripe, que circula fortemente pelo Rio de Janeiro.

Portanto, para disputar a vaga na final, a Globo chamou de volta três outros participantes já eliminados da disputa. Confira as mudanças e o vídeo em que acontece o anúncio de André Marques:

"Infelizmente, três vozes não estarão com a gente esta noite para que possamos seguir cumprindo à risca os nossos protocolos de saúde e segurança. São elas: Lysa Ngaca, do Time Brown. Dielle Anjos, do Time Claudia. E Carlos Filho, do Time Lulu. Os três deixam a competição e, com isso, outras vozes estarão de volta à disputa. Está todo mundo bem. Nós estamos acompanhando todos eles e torcendo pela pronta recuperação destes grandes talentos", disse.