Dançarina é pedida em casamento durante apresentação - Reprodução

Publicado 21/12/2021 11:23

Rio - As partidas da NBA, liga de basquete dos EUA, costumam ser marcadas por atrações para aumentar ainda mais a interação com o público. Mas, dessa vez, a intervenção feita foi uma surpresa para uma das artistas que se apresentava na arena EnergySolutions, em Utah.

Durante o jogo entre o Utah Jazz e Charlotte Hornets, que consagrou o time da casa vencedor por 112 a 102, uma das dançarinas do ballet do Utah Jazz foi pedida em casamento. O momento foi transmitido ao vivo para centenas de países que acompanhavam o jogo.

Enquanto dançava com suas colegas, a dançarina foi surpreendida com a troca da música e da coreografia repentinamente. A música que tocava era 'Marry You' ('Casar com você', em português), de Bruno Mars, e a dançarina, sem saber o que fazer, improvisava alguns passos bastante envergonhada até entender o que estava acontecendo.

Pouco depois, seu namorado entrou na quadra e fez o aguardado pedido. Confira o vídeo: