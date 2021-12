Henrique Fogaça (E), Helena Rizzo, Erick Jacquin e Ana Paula Padrão estão à frente do 'MasterChef' 2021 - Divulgação/Band

Publicado 21/12/2021 12:10

Rio - Nesta terça-feira, às 22h30, na Band, celebridades entram na cozinha para encarar os temidos chefs Henrique Fogaça, Helena Rizzo e Erick Jacquin no MasterChef Especial de Natal.

No primeiro bloco, o talent show recebe os influenciadores digitais Niina Secrets, Edu e Fih, do Diva Depressão, e Bia Napolitano para uma das provas mais emblemáticas: o desafio dos cubos. Com os olhos vendados, eles terão de provar diversos ingredientes e adivinhar o que é pelo paladar. Após a gincana gastronômica, o quarteto conquista o avental personalizado e sobe ao mezanino para torcer pelos convidados da noite, que precisam provar que são bons na cozinha.



A atriz Adriana Birolli e o cantor Toni Garrido enfrentam a cantora Negra Li e o ator Felipe Titto. Cada dupla terá de preparar um hambúrguer perfeito, com molho e acompanhamento.

Na segunda parte do programa, os influenciadores Willou e Watson Alves, Vittor Fernando e Carol Moreira invadem o estúdio para viver uma experiência MasterChef. Quem conseguir montar a maior torre de sorvete em uma casquinha vence o desafio. Depois disso, todos sobem ao mezanino para acompanhar uma competição entre gêmeos. As nadadoras Bia e Branca Feres enfrentam os lutadores Rodrigo Minotauro e Rogério Minotouro em uma prova de receitas natalinas de família.