Especial de música da HBO vai ser lançado em 2022Divulgação

Publicado 21/12/2021 13:05

Rio - A HBO Max confirmou, nesta terça-feira, que um especial para marcar o reencontro de grandes nomes da música brasileira, está em fase de pós-produção. Com criação de Monique Gardenberg, o especial apresentará 22 canções, divididas em dois episódios, que mostram o que o Brasil tem de melhor, além de um material de bastidores com entrevistas e cenas exclusivas, que complementam o projeto.

Em alusão ao centenário da Semana de Arte Moderna, 2022 celebrará a modernidade, inventividade e potência da música brasileira. O roteiro oferece uma reflexão sobre o Brasil e confirma a cultura como força independente e indestrutível de uma nação.A produção conta com a participação de 48 artistas, incluindo o maestro Jacques Morelenbaum, Ludmilla, Chico Buarque, Zeca Pagodinho, Racionais MC’s, Elza Soares, entre muitos outros.Toda a encenação estará diretamente ligada ao conceito e propósito do projeto. Enquanto a música é celebrada pelos intérpretes no palco, a cenografia apresentará obras de novos artistas plásticos brasileiros, com forte presença de talentos da periferia de todo o Brasil. Todos os artistas convidados e o repertório completo do programa serão anunciados em breve.