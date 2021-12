Carlinhos Brown, Claudia Leitte, Michek Teló, IZA e Lulu Santos - fotos Globo/divulgação

Carlinhos Brown, Claudia Leitte, Michek Teló, IZA e Lulu Santosfotos Globo/divulgação

Publicado 23/12/2021 08:00

Rio - Após mais uma temporada de duelos emocionantes, a 10ª edição do 'The Voice Brasil' chega ao fim nesta quinta-feira (23), na TV Globo. Bruno Fernandes, Giuliano Eriston, Gustavo Boná, Gustavo Matias e Hugo Rafael se preparam para subir ao palco do reality show pela última vez antes do público decidir o vencedor da atração. Carlinhos Brown, Claudia Leitte, IZA, Lulu Santos e Michel Teló também participarão da festa com apresentações individuais no episódio em que também serão exibidos momentos marcantes das dez temporadas do programa.

fotogaleria

Para Bruno Fernandes, que representa o time Claudia Leitte, o sentimento que prevalece nos momentos que antecedem a grande final é gratidão. "Agora, quero mostrar minha verdade nesta final, entregar meu máximo, para que as pessoas se surpreendam”, declarou o participante, que impressionou a plateia com sua voz marcante em canções como "Nada Mais (Lately)", de Gal Costa, que garantiu o lugar do carioca na última etapa da disputa.

O cearense Giuliano Eriston também precisou ter coração forte para conquistar seu lugar entre os finalistas da edição. O músico fazia parte do time Lulu Santos antes de ser eliminado e ser resgatado por Michel Teló, chegando à final conhecido por interpretar canções dos "gigantes da MPB", como ele mesmo descreve. “De certa forma, chegar aqui foi inesperado para mim. Achava que não me encaixava no perfil de vozes do programa porque, antes do ‘The Voice Brasil’, minha carreira era muito mais de instrumentista que de cantor. Foi uma surpresa a cada etapa, tanto pela aceitação dos técnicos quanto do público”, confessou.

Elogiado por esbanjar confiança em suas performances, Gustavo Boná representará a equipe formada Lulu Santos e revela seu segredo para entregar apresentações marcantes: “Eu tento tornar o momento da apresentação o mais leve possível. Na hora, penso somente em conseguir passar ao público a mensagem da música e a minha forma de enxergá-la, além de me divertir”, afirma. “Além de todo aprendizado, também vou levar do programa grandes amizades que fiz com outros candidatos. Para mim, já sou um vencedor só por ser o representante do meu time nesta final”, disparou o cantor.

Enquanto isso, o finalista do time Carlinhos Brown, Gustavo Matias, ainda está surpreso com sua trajetória no reality musical: “Acho que a ficha de que estou na final ainda não caiu”, admitiu. Na final do programa, o acreano continuará investindo em seu talento como cantor lírico para disputar o prêmio. “Vou apostar muito no diferencial do estilo que eu canto. Ele faz parte de quem eu sou. Espero que todos gostem”, torceu Gustavo, que surpreendeu o público e os jurados desde sua primeira apresentação, nas Audições às Cegas.

Já Hugo Rafael, que representará o time IZA, conta com sua vasta experiência musical para conquistar a plateia: “Eu estou muito feliz por estar recebendo de tantas pessoas um reconhecimento tão grande e tão feliz pelo meu trabalho. Me identifico com os grandes clássicos da música. Na final, pretendo seguir buscando esse meu lado, que vem do coração. A emoção também é importante para as pessoas”, destacou ele, que emocionou o estúdio na semifinal com sua versão de "My Love", de Paul McCartney.

Edição marcada por mudanças e reviravoltas

A 10ª temporada do 'The Voice Brasil' estreou no dia 26 de outubro, na TV Globo, com algumas novidades. A principal foi a participação de Michel Teló como um quinto jurado à espreita nas 'Audições às Cegas', com o poder de resgatar os candidatos que não fossem escolhidos para nenhum time. A equipe formada por Teló entrou de vez na competição no retorno da 'Batalha dos Técnicos', em que um jurado desafio o outro para um duelo, cada um sendo representado por um talento na disputa.

Outra mudança que marcou esta edição foi a saída de Tiago Leifert da Rede Globo, deixando o comando do reality musical e do 'BBB'. Após 15 anos na emissora, o jornalista encerrou seu contrato por motivos pessoais e chegou a encerrar sua participação no "The Voice Brasil" sem se despedir da atração. No entanto, o apresentador avisou que pretendia aparecer na final do programa para encerrar sua jornada na atração de forma mais adequada.

A competição seguiu com Leifert sendo substituído por André Marques, enquanto Jeniffer Nascimento permaneceu nos bastidores do reality. A temporada chega ao fim nesta quinta-feira, após a exibição de 'Um Lugar ao Sol', na TV Globo, e promete fortes emoções no duelo final entre os cinco participantes que representam os times formados por Claudia Leitte, IZA, Carlinhos Brown, Lulu Santos e Michel Teló.

*Estagiário sob supervisão de Juliana Pimenta.