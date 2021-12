Rico Melquíades é o grande campeão de ’A Fazenda 13’ - Reprodução

Publicado 22/12/2021 17:42 | Atualizado 22/12/2021 18:19

A 13ª temporada de "A Fazenda 13" chegou ao fim, mas os participantes do principal reality show da Record TV seguem colhendo o que plantaram durante os três meses de confinamento.

Enquanto alguns tentam reverter o temido "cancelamento", outros aproveitam o engajamento e retorno positivo da exposição em TV aberta. É o caso do campeão Rico Melquíades, que foi o peão mais mencionado na web, segundo levantamento divulgado pela Record TV nesta quarta-feira (22).

Rico contou com 1,3 milhão de menções e também foi o famoso que ganhou mais seguidores, acumulando 3,4 milhões de novos fãs no Instagram. Tudo isso rendeu ao alagoano o crescimento de 400% no valor da "publicidade" nas redes sociais após o reality.

A segunda peoa mais citada nas redes sociais foi Dayane Mello, justamente a maior rival de Rico no jogo. Day passou de grande amiga do campeão para maior desafeto e contou com um milhão de menções.

A polêmica passagem de Aline Mineiro por "A Fazenda 13", principalmente após a aproximação com MC Gui, rendeu para a ex-panicat a terceira colocação entre os participantes mais citados pelo público. Aline, que agora está solteira, recebeu 454 mil menções na web. Além disso, a gata ganhou 900 mil seguidores no Instagram, dividindo o segundo lugar de crescimento social com Mileide Mihaile.

A amiga do povo, apelido dado por Rico para Mileide, também conquistou 900 mil novos fãs com um modelo de jogo nada agressivo e focado em bom relacionamento com os participantes.

Ao longo da temporada, "A Fazenda 13" foi mencionada mais de 12 milhões de vezes nas redes sociais e gerou cerca de 8,4 bilhões de impressões, mais de 1,8 bilhão de visualizações de vídeos e quase 85,6 milhões de interações na somatória das cinco principais redes (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube e Tik Tok).