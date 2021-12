Cena da série ’Euphoria’ - Reprodução HBO

Cena da série ’Euphoria’Reprodução HBO

Publicado 23/12/2021 12:48

Rio - Criada, escrita e dirigida por Sam Levinson, protagonizada por Zendaya, vencedora do Emmy de Melhor Atriz em série dramática, e produzida em parceria com a A24, a série dramática 'Euphoria' retornará para sua segunda temporada de oito episódios no domingo, 9 de janeiro, na HBO e na HBO Max, e a plataforma resolveu dar um gostinho especial aos fãs liberando o primeiro trailer.

fotogaleria

Em meio às vidas interligadas na cidade de East Highland, Rue (Zendaya), de 17 anos, deve encontrar esperança enquanto lida com as pressões do amor, da perda e do vício.



Confira: