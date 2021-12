Nicolas Prattes faz parte do elenco de Rio Connection, do Globoplay - Globo/Auri Mota

Publicado 23/12/2021 15:38

Rio - Com Marina Ruy Barbosa no papel da protagonista, a série "Rio Connection", do Globoplay, teve suas gravações interrompidas após dez pessoas testarem positivo para a covid-19, entre elas, o ator Nicolas Prattes. Ao DIA, a assessoria do artista informou que ele está em casa e se sente bem. De acordo com a colunista Patrícia Kogut, de "O Globo", as filmagens da produção original serão retomadas nos Estúdios Globo em janeiro de 2022.



"Rio Connection" é uma série produzida pela Globo em parceria com a Sony, que ainda conta com Bruno Gissoni, Maria Casadevall e Rômulo Arantes Neto no elenco. A produção repete o feito da recém-lançada "Passaporte para a Liberdade" ao ser gravada totalmente em inglês. As gravações no Rio de Janeiro começaram em outubro deste ano e o elenco ainda deverá filmar em São Paulo e Montevidéu, no Uruguai, depois que as filmagens forem retomadas em janeiro de 2022.

Com roteiro e direção de Mauro Lima, a trama se passa nos anos 1970, quando uma quadrilha europeia usava o Brasil como ponto estratégico para o tráfico de heroína para os Estados Unidos. Na série, autoridades americanas e italianas perseguem três bandidos que se encontram no em território brasileiro e decidem estabelecer seus negócios no país.