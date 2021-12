Show da Virada é gravado pela primeira vez nos Estúdios Globo. Veja fotos! - Divulgação/TV Globo

Publicado 23/12/2021 15:22

Rio - O 'Show da Virada', exibido anualmente pela Globo desde 1998, se tornou uma tradição nas festas de fim de ano, seja com a família ou com os amigos. Neste 31 de dezembro, não poderia ser diferente.

Nesta edição, o especial traz uma seleção de apresentações marcantes de artistas que todo mundo adora. Foram escolhidos trechos de grandes shows ao vivo, com público, como os hits "Vai Malandra", de Anitta, "Pesadão", de IZA, "Toda Forma de Amor", de Lulu Santos, e "Hear Me Now", de Alok, em performances nas últimas edições do Rock in Rio.Alok, Anitta, Caetano Veloso, Dilsinho, Felipe Araújo, Ferrugem, Gustavo Mioto, Gusttavo Lima, Henrique & Juliano, Ivete Sangalo, IZA, Lauana Prado, Leo Santana, Luan Santana, Ludmilla, Lulu Santos, Marcos & Belutti, Marília Mendonça, Matheus & Kauan, Mumuzinho, O Grande Encontro, Os Barões da Pisadinha, Sandy e Júnior e Simone & Simaria são alguns dos grandes artistas que compõem esta edição do 'Show da Virada', com seus maiores hits.