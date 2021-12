Livia Neves sofre tentativa de assalto - reprodução de vídeo

Publicado 24/12/2021 17:46

Rio - Uma situação desagradável ocorreu com a repórter Lígia Neves, da TV Gazeta, na noite desta quinta-feira (23): ela estava em um link ao vivo, dando informações sobre o trânsito, e sofreu uma tentativa de assalto bem no final de sua reportagem. Ela ficou desesperada e deu um berro no microfone, que captou seu desespero.

O público ficou sem entender o que aconteceu, porque a reportagem foi interrompida bruscamente, e a âncora Luciana Magalhães, ainda sem informações do que havia ocorrido com a repórter, disse apenas que havia tido um problema no link e prometeu voltar com mais informações com a repórter.

Lígia estava na Ponte das Bandeiras, na Marginal Tietê, juntamente com o cinegrafista Ricardo Braga, quando um rapaz com uma bicicleta passou e tentou tomar seu telefone celular. No susto, o aparelho apenas caiu no chão e o ladrão desapareceu. Confira o momento da tentativa de assalto:

Repórter da Gazeta sofre tentativa de assalto ao vivo em jornal pic.twitter.com/EGMvefEsDg — Coluna do Gabriel Perline (@ColunaDoPerline) December 24, 2021





Minutos depois, a repórter voltou ao vivo e esclareceu para a apresentadora Luciana Magalhães e para os telespectadores o que havia ocorrido, e aproveitou para completar as informações sobre o trânsito para quem pensa em viajar ainda nesta noite para aproveitar as festas de fim de ano fora de São Paulo. Importante avisar que Lígia, embora assustada e preocupada, está bem e não sofreu nenhum dano físico ou material.