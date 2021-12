Giuliano Eriston vence o ‘The Voice Brasil’ e leva Michel Teló ao hexacampeonato no reality - Isabella Pinheiro/ Gshow

Publicado 24/12/2021 19:15

Rio - Com 33,98% dos votos, Giuliano Eriston foi eleito campeão da décima temporada do The Voice Brasil, da TV Globo, pelo público, na noite de quinta-feira. A vitória do cearense foi um presente para seu técnico, Michel Teló, que conquistou o hexacampeonato do reality musical.

Feliz com a conquista, Giuliano comemorou a vitória com os outros participantes. “Esse troféu é merecido por todos os cinco, porque foi fantástico! Desde o começo, eu achava que a minha voz poderia não se encaixar entre as demais. Mas eu sou um instrumentista. Uso a voz como instrumento. Estou muito honrado com a vitória”, declarou.

Técnico do cantor, Michel Teló, que conquistou o título de hexacampeão. Na atração, o sertanejo agradeceu a oportunidade de ter Giuliano em seu time. “Giuliano tem uma voz diferenciada. Canta igual passarinho: é natural, simples e acaricia nossa alma. É especial ter uma voz dessa pegada em uma final. Sempre sonhamos com alguém que trouxesse emoção com simplicidade, cantando única e exclusivamente a música brasileira, defendendo nossa canção. A emoção que eu senti, as pessoas também sentiram. E o mérito é todo do Giuliano”. O técnico ainda falou sobre o gostinho especial que a temporada teve para ele. “Ter a alegria de vencer uma competição em que eu só pude pegar as pessoas que estavam saindo é muito especial”, disse.

Em entrevista à Globo, o cearanse revelou seus planos na música. "Eu quero fazer meu disco e viajar tocando meu som. Conhecer a música regional, estudar os lugares, absorver o que vivi e me tornar um músico brasileiro, que representa o Brasil e mostra o Brasil para o Brasil. Muitas vezes focamos em influências exteriores e esquecemos do quão rica é a nossa cultura!"