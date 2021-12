Silvio Santos - Reprodução

Publicado 25/12/2021 14:44

Rio - Parece que a aposentadoria de Silvio Santos, 91, está mesmo chegando! Após especulações de que talvez o radialista vendesse sua emissora, o site Notícias da TV informou que Silvio autorizou que seus representantes buscassem um novo dono para o SBT.

Alguns funcionários do apresentador fizeram reuniões com executivos de um conglomerado de mídia do país, que não teriam demonstrado interesse. Algum dos presentes que escutou a proposta teria dito que "o SBT é Silvio Santos" e teria confirmado que o valor exigido para a venda do canal é de R$ 1 bilhão. "Mas quanto vale o SBT sem Silvio e sem as empresas do grupo que anunciam no canal? O modelo de negócios foi montado para vender os produtos de Silvio", completou.

Um ex-presidente de uma emissora também teria pontuado que o problema não seria o valor. "A dificuldade é mostrar que R$ 1 bilhão vai ser recuperado e vai virar ainda mais dinheiro no futuro", explicou.

O SBT foi fundado em 1981 e até então, ninguém do grupo se pronunciou oficialmente sobre a decisão de vender a emissora. Na busca por possíveis compradores, nomes como o de Ratinho, Edir Macedo, dono da Record, Luciano Hang e José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, também conhecido como Boni, teriam demonstrado interesse.