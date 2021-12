Marília Mendonça - Reprodução/SBT

Marília MendonçaReprodução/SBT

Publicado 26/12/2021 13:44

Rio - O SBT reexibiu neste domingo a participação da cantora Marília Mendonça no quadro "Passa ou Repassa", do "Domingo Legal", e comoveu a web. Exibido originalmente em abril deste ano, a edição traz participação ainda da dupla Maiara e Maraisa, amigas de Marília, que faleceu em uma cedente aéreo em novembro deste ano aos 26 anos.

fotogaleria

Logo no início do programa, o apresentador celso Portioli disse que a emissora nem queria reprisar a apresentação por causa de provocar tristeza nas pessoas, mas mudou de ideia para homenagear a artista. "Vamos homenagear uma grande estrela da música. Uma artista que revolucionou o sertanejo e que partiu muito cedo, deixando todo o país abalado: a eterna Marília Mendonça", declarou o comandante do "Domingo Legal".

No Twitter, internautas ficaram saudosos. "Passando Marília no #DomingoLegal e eu ainda não consigo acreditar que ela se foi", escreveu um fã. "Minhas nenéns! Quanta saudade de você, Marília", disse outra. "Que saudades de você Marília", reforçou mais uma pessoa.



Passando Marília no #DomingoLegal e eu ainda não consigo acreditar que ela se foi — alguem ai (@seilaue_) December 26, 2021