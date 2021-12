Heloisa Perissé - Reprodução/Globo

Publicado 26/12/2021 15:53

Rio - Em conversa com Serginho Groisman, no "Altas Horas", Heloisa Perissé relembrou batalha contra um raro câncer nas glândulas salivares descoberto há dois anos. Curada da doença após cirurgia, quimioterapia e radioterapia, ela disse que está "muito bem", mas disse que não e considera uma "guerreira", apesar de ouvir esse adjetivo das pessoas normalmente.

"Não sou uma guerreira, passei uma questão e agradeço a Deus porque a fé não entrou na minha vida naquele momento, eu só fiz valer. Digo para as pessoas que me escrevem: creia que você vai alcançar seu objetivo mas, mais do que isso, é colocar sua vida na mão de quem sabe de todas as coisas", disse a atriz

"A gente não tem controle sobre nada. Viver seu momento se dedicar dando seu melhor é o que é ser feliz", completou ela, que ainda revelou o desejo de retornar com a peça "Cócegas", sucesso com a amiga Ingrid Guimarães.