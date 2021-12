Professor Rafael Cunha chegou a pergunta que vale R$ 1 milhão no quadro ’Quem Quer Ser Um Milionário’ - Reprodução

Professor Rafael Cunha chegou a pergunta que vale R$ 1 milhão no quadro ’Quem Quer Ser Um Milionário’Reprodução

Publicado 27/12/2021 08:15 | Atualizado 27/12/2021 08:29

Rio - O apresentador Luciano Huck finalmente realizou seu grande sonho no quadro "Quem Quer Ser Um Milionário?" e fez a um participante a pergunta que vale R$ 1 milhão. A conquista aconteceu no episódio que foi ao ar neste final de semana no "Domingão com Huck". O professor e profissional da Educação Rafael Cunha foi o primeiro a chegar até a pergunta desde que o quadro estreou, em 2017. No entanto, ele não soube a resposta e deixou o programa com R$ 500 mil.

fotogaleria

"Eu prometi que enquanto eu não fizesse a pergunta do milhão esse quadro iria seguir no ar", disse o apresentador, que comandou todas as nove temporadas do quadro, a última delas no "Domingão". Para chegar a pergunta de um milhão, o professor teve que responder 14 questões.

"Rafael, já passou tanta gente nessa cadeira, com tantas histórias, e quero dizer que estou muito orgulhoso de fazer essa pergunta pra você, que é um professor. A educação é arma mais poderosa. Ter sentado aí um professor, filho da classe média tijucana, é o maior barato. Mais do que isso, você jogou. Camisa 10", disse Luciano Huck antes de fazer a pergunta.

A questão de R$ 1 milhão foi "A tecnologia da comunicação 'Bluetooth' tirou seu nome de: A - Um rio; B - Um rei; C - Um general; D - Um castelo". O professor achou melhor parar o jogo e levou R$ 500 mil para casa. A resposta certa é "rei". "Eu sempre fui muito nerd. Se você se estuda e se educa, você eleva o nível", finalizou o participante.

Luciano Huck, então, revelou que o quadro pode não voltar ao "Domingão" em 2022. "Nem sei se volta mais no Domingão. Meu sonho era fazer a pergunta do milhão, eu fiz a pergunta do milhão", disse.