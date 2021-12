Poliana Abritta - João Cotta/TV Globo

27/12/2021

São Paulo - Poliana Abritta, de 46 anos, não apresentou o "Fantástico", na noite deste domingo, após a jornalista e o marido, Chico Walcacer, apresentarem sintomas gripais. Por conta do protocolo sanitário, a Rede Globo resolveu afastá-la na última hora do programa dominical. Com isso, Ana Paula Araújo, de 49 anos, foi escalada para substitui-la.

A substituição relâmpago não foi abordada no "Fantástico". Assim que o "Domingão com Huck" chegou ao fim, Ana Paula simplesmente assumiu a programação sem citar a colega afastada. Em seu Instagram, Poliana Abritta falou sobre o assunto. "Nada de sofá, vou me aninhar é na rede para esperar o 'Show da Vida' que hoje está no comando da querida Ana Paula! E olha, deixei um presente para vocês! Acho que está no segundo bloco! Confere, diretor?", escreveu a jornalista, que já tinha gravado o tradicional quadro em que entrevista crianças.

Em seu perfil na mesma rede social, Ana Paula também falou sobre a substituição. "Fim da folga! Logo mais tem 'Show da Vida', espero todo mundo!", escreveu ela na postagem. Atualmente, diferentes regiões do Brasil vivem uma crise gripal por conta do avança do vírus H3N2, uma variante do Influenza H1N1. Como os sintomas são parecidos com os do novo coronavírus (Sars-coV-2), o protocolo recomenda que profissionais fiquem em casa.