Ana Maria Braga surge ’toda neon’ no ’Mais Você’ - Reprodução/Globo

Ana Maria Braga surge ’toda neon’ no ’Mais Você’Reprodução/Globo

Publicado 28/12/2021 12:39

Rio - Ana Maria Braga causou ao aparecer com um look e maquiagem neon durante o "Mais Você" da manhã desta terça-feira. A apresentadora, de 72 anos, virou um dos assuntos mais comentados da web devido ao visual diferentão em plena manhã.

fotogaleria

Após uma luz negra foi ligada, a apresentadora e o cenário do programa matinal ficaram com aspecto neon, quebrando a expectativa do que os telespectadores imaginavam ver durante a atração. "Confesso que passei um delineador de manhã, mas não tive coragem. Quando passei isso aqui fiquei parecendo aquela boneca de filme de horror", brincou Ana Maria, fazendo alusão à personagem cinematográfica Anabelle.

No Twitter, claro, os internautas repercutiram o momento inesperado momento fez sucesso. "Minha gente, a Ana Maria psicodélica. Bom dia demais", surpreendeu-se uma. "9 da manhã do dia 28 de dezembro e a Ana Maria Braga aparecendo toda neon na minha TV… impossível não amar", disse outro. "Ana Maria sem contexto", brincou um terceiro, em inglês.



MINHA GENTE A ANA MARIA PSICODÉLICAAAAA BOM DIA DEMAIS #MaisVoce pic.twitter.com/veGjh9b0KC — na moita (@namoitasempre) December 28, 2021

9 da manhã do dia 28 de dezembro e a ana maria braga aparecendo toda neon na minha tv… impossível não amar pic.twitter.com/3qRFML1Qt2 — matheus (@whomath) December 28, 2021