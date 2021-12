Cauã Reymond, Fernanda de Freitas e José de Abreu em Um Lugar ao Sol - Reprodução/Globo

Cauã Reymond, Fernanda de Freitas e José de Abreu em Um Lugar ao SolReprodução/Globo

Publicado 28/12/2021 13:29 | Atualizado 28/12/2021 13:32

Rio - Uma briga entre Bárbara (Alinne Moraes) e Érica (Fernanda de Freitas) no capítulo desta segunda-feira deu o que falar na web. O barraco, que teve direito a chute na canela, xingamentos e revelação de uma farsa, levantou debates nas redes sociais sobre agressão às crianças. Sequência do embate entre as personagens vai ao ar no capítulo da noite desta terça-feira.

fotogaleria

Tudo começou quando a filha de Santiago (José de Abreu) notou que Luan (Miguel Schmidt), filho de Érica, havia quebrado sem querer um abajur caro dado pela sua mãe em seu quatro. Ao tirar satisfação com a criança, ela gritou com o menino, além de puxá-lo pelo braço e insultar sua mãe ao sugerir que ela estaria se aproveitando do relacionamento com um homem mais velho, Santigo. Luan reagiu chutando a canela da patricinha, que deu um tapa na cara do menino.

Ao ver que o filho tinha sido agredido, Erica foi tirar satisfação com Bárbara, que voltou a insultar a personal trainer. Entre xingamentos e insultos, no meio da discussão, Erica jogou no ar a verdade de que Bárbara está usando os textos de Janine (Indira Nascimento), uma mulher negra e pobre, para se promover, gerando climão entre toda a família

Confira a cena:

Na web, os telespectadores da novela repercutiram a cena. Enquanto alguns defenderam a personagem de Alinne Moraes, outros criticaram. "Não acredito que o povo tá passando essa vergonha de defender a Bárbara. Ela bateu na cara de uma criança. Ela ofendeu a mãe do menino. Ela tá errada e acabou, ela bateu nele e levou dois chutes bem merecidos", disse um. "A cena da bárbara tomando um chute na canela e ouvindo umas verdades na cara em um lugar ao sol alinhou meu chakras", escreveu outra pessoa.

Até a atriz Pathy Dejesus, que interpreta a Ruth na trama, opinou sobre o assunto. "Se encosta no meu filho eu saio algemada do lugar", afirmou a atriz. "Nossa! Essa cena só faz despertar mais o ódio pela personagem. Que raiva dela", respondeu um telespectador.



Não acredito que o povo tá passando essa vergonha de defender a Bárbara

Ela bateu na cara de uma criança

Ela ofendeu a mãe do menino

Ela tá errada e acabou, ela bateu nele e levou dois chutes bem merecidos#UmLugarAoSol pic.twitter.com/wa0D7cVGPI — (@LuccasOliverra) December 28, 2021

a cena da bárbara tomando um chute na canela e ouvindo umas verdades na cara em um lugar ao sol alinhou meu chakras — (@ampscml) December 28, 2021 Nossa! Essa cena só faz despertar mais o ódio pela personagem. Que raiva dela! — Lucas Freitas (@lucasfrf) December 28, 2021

Houve quem ainda comentasse sobre as injustiças sociais ao analisar o fato da mulher rica, Bárbara, levar a fama pelos textos da mulher pobre, a Janine. "O foco nessa situação não são os direitos autorais, mas as injustiças sociais. Barbara é a Barbie que acha que pode comprar tudo, até talento. Janine tem de vender o talento pra sobreviver. Érica tem de ver o filho, um garoto preto e pobre, ser maltratado por uma branca rica, etc", defendeu um internauta.