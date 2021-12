Agatha Moreira e Camila Queiroz protagonizam cena quente em ’Verdades Secretas 2’ - Reprodução/Globoplay

Publicado 28/12/2021 15:16

Rio - A novela "Verdades Secretas II" se tornou o maior lançamento de um original Globoplay. Entre o dia de sua estreia, 20 de outubro, e o último domingo, 26 de dezembro, a primeira novela brasileira para o streaming atingiu a marca de 50,007 milhões de horas consumidas na plataforma – e se tornou um dos conteúdos de dramaturgia mais consumidos desde a criação do Globoplay, em 2015.

Com apenas 68 dias de disponibilidade, a novela de Walcyr Carrasco com direção artística de Amora Mautner já é o terceiro conteúdo mais consumido da história do Globoplay, ficando atrás apenas de "The Good Doctor", disponível há três anos e quatro meses, e "The Big Bang Theory", disponível há dois anos e onze meses.



A publicação em blocos dos 50 capítulos de "Verdades Secretas II" engajou a audiência e fez com que o público aguardasse ansiosamente a continuação da história dos personagens Angel (Camila Queiroz), Giovanna (Agatha Moreira), Cristiano (Romulo Estrela), Visky (Rainer Cadete), Ariel (Sergio Guizé), Percy (Gabriel Braga Nunes), Beth (Deborah Evelyn), Blanche (Maria de Medeiros), e outros. O final da trama entrou no catálogo no dia 17 de dezembro, apresentando dois desfechos diferentes.