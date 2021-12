André Coelho, repórter da GloboNews - Reprodução/GloboNews

André Coelho, repórter da GloboNewsReprodução/GloboNews

Publicado 29/12/2021 12:48

Rio - O repórter da GloboNews André Coelho viralizou na web após trocar a palavra "Natal" por "anal" em uma entrada ao vivo do "Estúdio I". A situação aconteceu na última sexta-feira (24), véspera do feriado, mas só repercutiu nesta terça-feira (28) após um internauta compartilhar o vídeo do jornalista.

“A gente estava falando sobre a vacinação, é a vacinação que está garantindo um anal… um Natal, desculpe, mais animado agora para as famílias brasileiras”, disse o repórter da emissora durante a entrada ao vivo. Confira:

Não é a primeira vez que André se confunde ao vivo e troca as palavras. Em 2019, o repórter confundiu as palavras "vacina" e "vagina" ao falar sobre a vacinação contra a febre amarela. Relembre o momento: